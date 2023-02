Zaginięcie Madeleine McCann stało się bardzo medialne. Co jakiś czas pojawiają się nowe tropy w sprawie. Ostatnio jest o niej szczególnie głośno, ze względu na Julię Faustynę, Polkę, która twierdzi, że może być zaginioną przed laty dziewczynką. Wskazała na podobne znaki szczególne oraz wydarzenia z przeszłości, które mogą dowodzić, że jest Madeleine McCann. Ta teoria budzi jednak wiele kontrowersji. W rozmowie z Plotkiem detektywka wytłumaczyła, dlaczego nie wierzy w słowa Julii. Dziś zaginiona Madeleine miałaby 19 lat. Wiadomo, jak mogłaby wyglądać.

Madeleine McCann miałaby dziś 19 lat. Stworzono wizualizację

Na profilu na Facebooku "Anatomia Zła - Sprawy Kryminalne w Polsce i nie tylko" pojawiła się specjalnie stworzona wizualizacja, dzięki której widzimy, jak dziś może wyglądać Madeleine McCann, jeśli żyje. Trzeba przyznać, że fotografia robi wrażenie.

Madeleine McCann zaginęła trzeciego maja 2007 roku. Przebywała razem z rodzicami w ośrodku wypoczynkowym Mark Warner w miejscowości Praia da Luz w Portugalii. Kate i Gerry McCann wyszli na kolację z przyjaciółmi, a śpiącą córkę zostawili w pokoju hotelowym. Co jakiś czas sprawdzali, czy się nie obudziła. Około 22 do pokoju zajrzała matka dziewczynki. Wówczas zastała puste łóżko i otwarte okno. Do tej pory powstało mnóstwo teorii na temat zaginięcia Madeleine. Oskarżano nawet rodziców o to, że ich córka zginęła na skutek nieszczęśliwego wypadku, a oni upozorowali porwanie. Podejrzanym w sprawie jest także przestępca seksualny Christian Bruckner.

