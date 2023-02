Joanna Krupa mówiła wówczas, że czasem potrzebują kogoś, kto popatrzy na ich relację z boku. - Związek to na pewno praca. Nic nie przychodzi łatwo. Czasem, jak ktoś się rozwodzi, to ludzie nie chcą już nad tym pracować, a trzeba pracować. Wiadomo, że jak ktoś się poddaje, to nie wyjdzie. Ale jeżeli ludzie mają miłość i coś, co ich łączy, to powinni próbować - powiedziała w sierpniu w rozmowie z Pudelkiem.

Joanna Krupa rozstała się z mężem? Wiele na to wskazuje

Również w sierpniu 2022 roku Joanna Krupa w rozmowie z Plotkiem wyznała, że zapomniała o czwartej rocznicy ślubu. Modelka przy okazji zdradziła, że z mężem przestali chodzić na randki.

Teraz, jak donosi portal "Viva!", para prawdopodobnie się rozstała. Joanna Krupa zaczęła mówić o Douglasie jako o "ojcu swojego dziecka", a nie partnerze, mężu, albo po prostu po imieniu. To zwróciło uwagę dziennikarza, który w rozmowie z celebrytką zaczął dopytywać, skąd ta zmiana.

Myślę, że to jest temat na następny czas. Duży temat. Na dziś mogę tylko tyle powiedzieć, że to jest ojciec mojego dziecka - powiedziała.

Krupa w rozmowie z portalem dodała, że wciąż mieszka z mężem, jednak wkrótce to się może zmienić.

Teraz szukam miejsca dla mnie i dla Asi, żeby nie wybierać hoteli, a móc przyjeżdżać do swojego domu. […] Chcę, żeby był tam ogródek dla malutkiej, blisko bezpieczne przedszkole i pociągi, bo córeczka bardzo je lubi. [...] Moim marzeniem jest, żeby przez sześć miesięcy mieszkać w Polsce, a sześć w Los Angeles. Ale niestety nie decyduję sama. Asha ma jeszcze ojca - dodała.

Nie chciała jednak jednoznacznie potwierdzić rozstania. Zaznaczyła, że wkrótce podzieli się informacjami dotyczącymi życia uczuciowego.