Katarzyna Cichopek dla mody jest w stanie wiele wycierpieć. Spójrzcie na jej stopy!

Katarzyna Cichopek jest ulubienicą mediów. Prezenterka od ponad dwóch dekad wciela się w rolę Kingi Zduńskiej w serialu "M jak miłość". Prowadzi także "Pytanie na śniadanie" w parze z obecnym ukochanym, Maciejem Kurzajewskim. Od niedawna zasiada również w jury programu "You can dance - Nowa generacja". Aktorka lubi bawić się modą. Wiele jej stylizacji jest chętnie kopiowanych przez Polki. Czasem jednak zdarzają jej się ubraniowe wpadki.

Zobacz wideo Co Katarzyna Cichopek przegląda na TikToku i jakie wrażenie robią na niej uczestnicy programu "You can dance"?