Jude Law to jeden z najpopularniejszych brytyjskich aktorów na świecie. Ma na koncie dwie nominacje do Oscara za film "Wzgórze nadziei" oraz "Utalentowanego pana Ripleya", zagrał również w głośnej produkcji "Młody papież", za co wyróżniono go nominacją do Złotego Globu, w "Sherlocku Holmesie" czy "Holiday".

Jude Law doczekał się siódmego dziecka. Gromadkę urodziły mu cztery kobiety

W życiu zawodowym Jude Law przebiera w rolach, a w prywatnym cieszy się ogromnym powodzeniem wśród kobiet. Aktor często zmienia partnerki, co samo w sobie nie jest niczym złym, a teraz doczekał się siódmego potomka. Pociechy spłodził z czterema różnymi kobietami.

Jude Law pierwszy raz został ojcem dzięki miłości do Sadie Frost. Aktorka znana z "Draculi" czy "Papierowego małżeństwa" urodziła gwiazdorowi dwóch synów o imionach Rafferty i Rudy oraz córeczkę Iris. W 2003 roku para się rozstała.

Kolejnego dziecka Law spodziewał się z Samanthą Burke. Miłość Lawa urodziła drugą córkę gwiazdora - Sophie. Po jakimś czasie jednak para ogłosiła rozstanie.

Piąta ciąża, której sprawcą jest Law, również zakończyła się przyjściem na świat małej dziewczynki. Adę urodziła Catherine Harding. Jednak był to kolejny związek na koncie znanego aktora, który nie przetrwał.

Aktualnie Law pozostaje w związku z psycholożką Phillipą Coan. W 2019 roku para wzięła ślub, a rok później zakochani zostali rodzicami. "Daily Mail" donosi, że małżeństwo zostało przyłapane na lotnisku z dziecięcym wózkiem. Inna kobieta, najprawdopodobniej niania, była widziana z drugim wózkiem. Oznacza to, że Law powitał na świecie siódmego potomka. Jak do tej pory nie zdradził, jakiej płci jest dziecko, a także jakie imię wybrali.

Serdecznie gratulujemy!

