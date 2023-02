Robert Burneika to kulturysta, który znany jest pod pseudonimem "Hardkorowy Koksu". Mężczyzna pochodzi z Litwy i w wieku 21 lat wyemigrował do USA, aby rozwijać karierę sportową. W 2003 roku wziął ślub z Katherine, która ma polskie korzenie. Języka polskiego nauczył się dzięki kolegom z warsztatu i pod koniec 2010 roku zaczął publikować filmiki w sieci. Jego sposób wysławiania i akcent szybko przyniosły mu popularność, a teksty takie jak "nie ma lipy", czy "stejki, a nie jakieś kanapeczki" szybko stały się memami. Burneika przez lata pracował nad atletyczną sylwetką, spędzając godziny na siłowni i rozwijając każdy mięsień. Kulturysta właśnie opublikował swoje zdjęcie z nastoletnich czasów i zaskoczył fanów. Zobaczcie, jak wyglądał, zanim zaczął mordercze treningi.

Robert Burneika jako 16-latek. Tak Hardkorowy Koksu wyglądał, zanim zaczął trenować

Robert Burneika udostępnił na Facebooku zdjęcie z nastoletnich lat. Na fotografii 16-latek robi szpagat w powietrzu przy wsparciu kolegów. W tle zdziwiona krowa, która jeszcze nie zdaje sobie sprawy, że wkrótce zostanie legendarnym "stejkiem", dzięki któremu kulturysta zyskał popularność w sieci. Burneika wzorował się na mistrzu szpagatów i karate. Jean-Claude Van Damme, który pochodzi z Belgii, podobnie do Hardkorowego Koksa także po lepszą przyszłość wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, nie znając nawet angielskiego.

W wieku 16 lat się bawiłem w Van Damme'a i krowa była w szoku - napisał na Facebooku.

Co na to fani Hardkorowego Koksa? Byli pod wrażeniem determinacji Burneiki i konsekwencji w realizowaniu marzeń. Zrobiło się też nostalgicznie. Wszyscy pamiętają szeleszczące dresy z ortalionu, oglądanie z zachwytem amerykańskich filmów z Van Damme'em i beztroskie wakacje na wsi.

Chyba najlepsze są zdjęcia z dzieciństwa, a z drugiej strony, kto nie naśladował Van Damme'a z filmu "Krwawy sport"?

Kultowy dresik. Teraz takich nie ma.

Najlepszy przykład chłopaka z marzeniami z małej wioski. Tak to się robi, wystarczy chcieć i się poświęcić.

King Bruce Lee karate mistrz! - czytamy w komentarzach.

Jean-Claude Van Damme fot. screen youtube.com/Jean Claude Van Damme - The Most epic splits on two chairs

Więcej zdjęć znajdziesz w galerii na górze strony.

Jak oceniacie szpagat Roberta Burneiki?

