Wizyta Joe Bidena w Polsce rozpoczęła się w poniedziałkowy wieczór, wcześniej prezydent USA był w Kijowie. We wtorek Biden spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą, a po południu wygłosił przemówienie w Arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego.

Podczas pobytu w Polsce towarzyszy mu grupa kobiet. Kim są?

Kobiety w otoczeniu Joe Bidena podczas wizyty w Polsce. Kim są?

Joe Biden udowadnia, jak ważne jest dla niego, aby kobiety odgrywały większą rolę w polityce Stanów Zjednoczonych. Wiceprezydentką USA została Kamala Harris, pierwsza kobieta na takim stanowisku, a dodatkowo pierwsza osoba czarnoskóra. Oprócz niej w gabinecie Bidena pracuje kilkanaście kobiet. Podczas wizyty w Polsce również znalazł się w otoczeniu kilku towarzyszek.

Do tego grona należą głównie pracownice administracji: zastępczyni szefa sztabu Białego Domu Jennifer O’Malley Dillon, która kierowała wygraną kampanią prezydencką Bidena w 2020 roku i była pierwszą kobietą na tym stanowisku. Wcześniej była zastępczynią kierownika kampanii Baracka Obamy w 2012 roku. Kolejną kobietą jest dyrektorka Biura Owalnego Annie Tomasini, która pracuje z Bidenem już od ponad dekady. Pełniła funkcję sekretarza prasowego, gdy prezydent USA był senatorem. W kobiecym gronie znalazła się także ukraińska ambasador USA Bridget Brink. Do Polski przybyło także kilku dziennikarzy, w tym reporterka " The Wall Street Journal" Sabrina Siddiqui. Zajmuje się ona głównie sprawami związanymi z Białym Domem.

