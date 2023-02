O Sebastianie Fabijańskim ostatnio było głośno z kilku powodów. Ma na koncie nie tylko medialne rozstanie z Maffashion. Po tym aktor postanowił podjąć się nowego wyzwania, jakim było pojawienie się w oktagonie podczas gali Fame MMA. Walka jednak zakończyła się po 35 sekundach. Fabijański później się z tego tłumaczył. Bardziej niż o aktorskich dokonaniach media rozpisują się o nowych związkach Fabijańskiego. Spekulowano, że spotyka się z aktorką znaną z "365 dni" Anną-Marią Sieklucką. Ostatnio jednak wyszło na jaw, że serce artysty skradła 19-letnia influencerka Zofia. 21 lutego ta opublikowała niepokojący wpis w mediach społecznościowych. Poinformowała, że trafiła do szpitala w wyniku zapaści. Tego samego dnia Fabijański dodał na Instagrama zdjęcie po metamorfozie. Zgolił brodę.

Sebastian Fabijański bez brody. Fani są podzieleni

Mówi się, że jeżeli w życiu następują istotne zmiany, często decydujemy się na nową fryzurę. Czy w tym przypadku mamy do czynienia z podobnym efektem? Czyżby ostatnie wydarzenia, skłoniły artystę do zmiany wizerunku i rozpoczęcia nowego etapu? Nie tym razem. Okazuje się, że aktor był zmuszony zgolić charakterystyczną dla siebie brodę do roli.

Sebastian Bezbrody #doroli PS Premiera kolejnego singla jednak 02.03.23 - napisał pod postem.

Nowy look aktora spotkał się z przeróżnymi opiniami. Jedni uważają, że wygląda młodziej, a drudzy czekają, aż włoski zaczną odrastać.

Dziesięć lat młodziej.

Zdecydowanie team broda.

Nie, brodo wróć.

Sebastian Fabijański zaliczył porażkę na Fame MMA. Zapowiada, że to nie koniec

Ciekawe, co to za rola. A wy jak uważacie, w której z tych wersji Sebastian Fabijański wygląda lepiej?