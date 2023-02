Bronwyn Downs i Luke Berry tworzyli szczęśliwą parę. Poznali się ponad dwa lata temu w Manchesterze. Mężczyzna widział w przyszłej wybrance wesołą i energiczną osobę, z którą chciał wejść w kolejny etap związku. Nigdy nie przypuszczał, że tę znajomość przypłaci zdrowiem.

Najpierw odgryzła mu nos, który potem wypluła. Luke Berry będzie odczuwał tego skutki do końca życia

Tragedia miała miejsce 25 marca 2022 roku. Mężczyzna odwiedził ukochaną i kilka godzin później udali się na miasto. Wypili kilka drinków w lokalnych barach. W jednym lokalu zwrócili uwagę na szafę grającą. W tym czasie dwie kobiety usiadły na ich miejscach. Nie chciały zmienić stolika, dlatego też doszło do bójki. Pracownik musiał wyprowadzić zakochanych z baru. 26-letnia Bronwyn Downs zapomniała o swojej torebce. Jej chłopak zadeklarował, że wróci po nią do lokalu. W trakcie tej deklaracji zorientował się, że dziewczyna mocno ugryzła go we fragment nosa, a następnie wypluła go razem z nozdrzami na podłogę. Na silny krwotok nie trzeba było długo czekać.

Bronwyn Faye Downs, Luke Berry FB: Bronwyn Faye Downs

Po interwencji policji kobieta wyznała, że straciła przytomność oraz, że już wcześniej napadała na ludzi. Szczegóły z poprzednich epizodów nie zachowały się w jej pamięci. Co zadziwiające, poszkodowany Luke Berry nie chciał współpracować ze służbami. Z mirror.co.uk dowiadujemy się:

Incydent nie został zaplanowany, nastąpił po sprzeczce i doszło do niego pod wpływem wzburzenia, co spowodowało katastrofalne konsekwencje. Oskarżona ma wyrzuty sumienia, o czym świadczy fakt, że po zdarzeniu próbowała przedawkować lekarstwa. Stara się skupić na przyszłości i robi, co może, aby jej życie wróciło na właściwe tory. Będzie musiała żyć z tym, co zrobiła. Wciąż dochodzi do siebie po tym wydarzeniu.

Mężczyzna nie złożył zeznań ze względu na chęć pomocy ukochanej. Oskarżona i bez tego została skazana 12 miesięcy pozbawienia wolności. Luke Berry nie chciał ponadto, aby Bronwyn Downs otrzymała zakaz zbliżania się do niego.

