Anna Kalata zaliczyła jedną z najbardziej spektakularnych metamorfoz w historii polskiego show-biznesu. Była polityczka Samoobrony schudła 40 kilogramów. Inspiracja do zmian przyszła do niej w trakcie dalekiej podróży do Indii.

14 Fot. KAPiF Otwórz galerię Na Gazeta.pl