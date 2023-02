Joe Biden porusza się w bardzo charakterystyczny sposób. Nie jest to jednak świadomy wybór amerykańskiego przywódcy, a efekt licznych schorzeń i problemów zdrowotnych. Jest to zresztą zrozumiałe, bo prezydent USA w listopadzie ubiegłego roku skończył 80 lat. Lekarz Bidena w najnowszym raporcie dotyczącym jego zdrowia poinformował świat o pewnym schorzeniu. Co dolega prezydentowi?

Joe Biden porównywany jest do robota. Znamy przyczynę specyficznego chodu

Sztywny chód Bidena zaniepokoił wiele osób. Dr Kevin O'Connor wyjaśnia przyczyny nieprawidłowego poruszania się przez prezydenta USA. Powodem są problemy w obrębie kręgosłupa, pourazowa zmiana stawów stóp oraz uszkodzenie nerwów obwodowych.

Pierwsze schorzenie to precyzyjniej rzecz ujmując - choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa, która występuje przez całe życie, ale daje się najbardziej we znaki w okresie późnej dorosłości. Kręgosłup nie ma wówczas prawidłowej struktury. Starzenie się organizmu pogarsza ten stan. Stawy prezydenta są mniej ruchome.

Podczas niedawnej zabawy z czworonożnym pupilem Joe Bidena doznał także poważnego urazu w stopie. Rozpoznano w niej złamanie. Neuropatia natomiast, na którą również cierpi prezydent, przyczyniła się do zaburzeń czucia. Wskutek wymienionych schorzeń Biden chodzi w sposób mało płynny. Stawia krótsze kroki w porównaniu do osoby w pełni sprawnej. Rotacja jego tułowia została zmniejszona i dlatego pojawiły się trudności z chodzeniem. Aktywny tryb życia prowadzony przez prezydenta prawdopodobnie stanowi dla niego nie lada wyzwanie.

