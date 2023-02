Małgorzata Rozenek-Majdan rozwija się aktualnie jako prezenterka śniadaniówki i nie ukrywa, że prowadzenie "Dzień dobry TVN" stawia na pierwszych miejscu wśród zawodowych wyzwań. Na dziennikarskiej ścieżce wspiera ją Krzysztof Skórzyński, który jest doświadczony w tej branży. Co zaskakującego wydarzyło się podczas ich wspólnego dyżuru w śniadaniówce?

Skórzyński i Rozenek mieli awarię w windzie. Ledwie zdążyli na plan "DDTVN"

Małgorzata Rozenek-Majdan żartuje z Krzysztofa Skórzyńskiego na wizji

Minęło pół roku od pierwszego wspólnego występu prezenterów w "Dzień dobry TVN". Wielokrotnie Rozenek-Majdan przyznawała się do wpadek na antenie i zapowiadała ich poprawę. Dziś możemy zaobserwować, że podniosła kompetencje dziennikarskie w porównaniu do pierwszych odcinków formatu. Rozenek-Majdan skorzystała m.in. z pomocy specjalistów od wymowy.

Celebrytka słynie z tego, że do odcinków programu wprowadza nieco więcej humoru. Postanowiła 21 stycznia zadrwić z kolegi. Jak wiemy, do Polski zawitał Joe Biden, który porusza się charakterystycznym pojazdem. Rozenek-Majdan przeszła do tematu następująco:

A teraz będziemy mówić o bestii i to wcale nie dotyczy Krzysztofa na imprezie.

Skórzyński nie krył zdziwienia po tych słowach. Prezenterka kontynuowała:

Szanowni państwo, jeśli dziś zobaczycie coś, co wygląda jak twierdza na kółkach, to będzie samochód prezydenta Stanów Zjednoczonych. Bestia - tak popularnie jest nazywany.

Z początkowego zmieszania na twarzy dziennikarza pozostał tylko serdeczny uśmiech.

O Boże, Krzysztofa... Naprawdę to powiedziałaś? - zapytał koleżankę z programu.

Wiemy, że między dwójką prezenterów jest dobra energia, ale oczywiście nie we wszystkich kwestiach są zgodni.

