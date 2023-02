Joe Biden 20 lutego niespodziewanie spotkał się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Po szybkiej wizycie w stolicy Ukrainy przyjechał do Polski. Ma zaplanowane spotkanie z Andrzejem Dudą i udział w nadzwyczajnym szczycie Dziewiątki Bukareszteńskiej. Na lotnisku czekała na Bidena polska delegacja. W sieci coraz większa popularność zyskuje filmik na którym widać, jak członkowie załogi amerykańskiego prezydenta schodzą po schodach Air Force One. W pewnym momencie jeden z nich zaliczył bliskie spotkanie z ziemią.

Członek załogi Bidena potknął się i runął ze schodów Air Force One. Nagranie podbija sieć

Joe Biden przyleciał do Polski prosto z Kijowa. O jego wizycie w stolicy Ukrainy wiedziało zaledwie kilka osób, dzięki czemu udało się ją utrzymać w tajemnicy do czasu, aż nie pojawiła się oficjalna informacja na koncie Zełenskiego na Telegramie. Chwilę po 23, gdy maszyna Air Force One zatrzymała się na lotnisku Chopina, wyszła z niej delegacja Joe Bidena. Jedna z osób potknęła się na schodach i runęła na ziemię.

Tak śpieszno do ziemi polskiej - czytamy.

W komentarzach pojawiały się głosy, że to Biden ponownie przewrócił się na schodach prezydenckiego samolotu. Internauci szybko jednak rozwiali te plotki:

To nie jest Biden, tylko ktoś z obstawy. Widać, że ma plecak, Bidenowi by nie pozwolili nic założyć.

Z poczuciem humoru przywitał polską ziemię.

Chyba myślał, że to ruchome schody - czytamy.

Internauci zauważyli również, że tego dnia wyjątkowo mocno wiało, co mogło przyczynić się do utraty równowagi.

Swego czasu groźnie wyglądający upadek na schodach prezydenckiej maszyny Air Force One zaliczył również sam prezydent Stanów Zjednoczonych.

