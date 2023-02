Joanna Opozda mieszka na nowoczesnym osiedlu w Warszawie. Jakiś czas temu aktorka chwaliła się zakupem pokaźnego apartamentu. Już teraz możemy na jej Instagramie obejrzeć, jak się urządziła. Trzeba przyznać, że zrobiła to ze smakiem i gustem. Na pierwszy plan wybijają się złote dodatki.

Joanna Opozda stworzył sobie prawdziwą oazę

Joanna Opozda po rozstaniu z Antonim Królikowskim musiała ułożyć sobie życie na nowo. Jest samodzielną mamą, która codziennie staje naprzeciw różnym wyzwaniom. Na pewno w organizacji życia codziennego pomaga jej dobrze zlokalizowane mieszkanie w warszawskiej dzielnicy. To właśnie tam aktorka ładuje baterię i szuka chwili wytchnienia od zgiełku miasta.

Mimo wielu obowiązków związanych z wychowaniem syna Vincenta, aktorka musi znaleźć czas, by wrzucać posty na Instagram. Współprace reklamowe to zapewne spora część jej zarobków.

Na fotografii można zauważyć, oprócz stylowej sukienki, także piękną, nowoczesną kuchnię. W takim miejscu na pewno dobrze się gotuje.

We wszystkich pomieszczeniach rządzi podobna zasada - ma być prosto i przytulnie. I tak faktycznie jest. Uroku dodają jasne, długie zasłony oraz ciekawe połączenie szarości z marmurem. Może nie jest to najoryginalniejsze połączenie, ale w domu z dzieckiem na pewno zdaje egzamin.

Są też złote dodatki, które można zauważyć w kuchennych okapach oraz eleganckich żyrandolach.

Może biała kuchnia nie należy do najpraktyczniejszych, ale musicie przyznać, że prezentuje się bardzo stylowo.

Biel to ulubiony kolor wnętrz Joanny Opozdy i nie ma się co dziwić. To uniwersalny kolor, który może świetnie "wybrzmieć" we wnętrzu, jeżeli zagramy stylowymi dodatkami. Tak jak w tym przypadku, np. poduszkami.

A wy, co myślicie o mieszkaniu Joanny Opozdy? Stylowe?