Agnieszka Kotońska to gwiazda formatu "Gogglebox", znanego widzom stacji TTV. Celebrytka na tyle zyskała sympatię widzów, że ci chętnie śledzą jej poczynania na Instagramie. Gwiazda telewizji zgromadziła pokaźne grono obserwatorów i ostatnio właśnie w tym miejscu pochwaliła się swoim nowym salonem.

"Gogglebox". Agnieszka Kotońska chwali się nowym salonem. Kicz czy luksus? Sami oceńcie

Salon Agnieszki i Artura Kotońskich od lat możemy oglądać w programie "Gogglebox". Na ekranie widzieliśmy do tej pory wygodny szary narożnik z mnóstwem poduszek oraz stojącą w tle białą szafę. Z Instagrama celebrytki wynika jednak, że kanapa zniknęła z przestrzeni, a jej miejsce zastąpił nowy mebel w kolorze butelkowej zieleni, wysadzany kryształkami.

Nowy salon Agnieszka Kotońska fot. Instagram @agnieszkakotonska

Nie ma co ukrywać, że gwiazda z "Gogglebox" jest wielbicielką stylu glamour. Nad nową kanapą wisi zegar, również wysadzany kryształami. Jakby tego było mało, żyrandol też jest "jakby luksusowy". Gwiazda TTV zadbała o to, by w jej salonie nie zabrakło blasku. W pomieszczeniu roi się od błyszczących dekoracji.

Nie tylko salon celebrytki uległ zmianom. Agnieszka Kotońska na przestrzeni lat przeszła ogromną metamorfozę. Na jej głowie zamiast blondu zagościł brąz, rozpoczęła też przygodę z medycyną estetyczną. Najbardziej spektakularne wrażenie robi jednak utrata wagi. Gwieździe TTV udało się zrzucić 40 kilogramów. Teraz chętnie chwali się odmienioną sylwetką. Najnowsze zdjęcia wskazują, że nie boi się pozować w bikini nawet na śniegu!

Poprzednią kanapę Kotońskich możecie zobaczyć tutaj.