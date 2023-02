Madeleine McCann zaginęła 3 maja 2007 roku. Policji do tej pory nie udało się ustalić, co stało się z dziewczynką, która przebywała w ośrodku wypoczynkowym Mark Warner w Portugalii. Co jakiś czas pojawiają się nowe doniesienia w sprawie. I tak pod koniec 2022 roku media pisały, że główny podejrzany Christian Brueckner ma usłyszeć zarzuty. Tymczasem jakiś czas temu Polka, która w sieci przedstawia się jako Julia Faustyna, ogłosiła, że to ona jest zaginioną Brytyjką. Internauci od razu pochwycili temat. Mają jednak własną teorię. Niemniej przerażającą od tej, którą przedstawiła Julia.

Jest orzeczenie ws. oskarżeń rodziców Madeleine McCann

Polka to inna zaginiona dziewczynka?

Julia Faustyna porównała ze sobą zdjęcia swoje i Madeleine McCann. Twierdzi, że podobnie jak Brytyjka, ma charakterystyczne znamię na oku. 21-latka czeka na test DNA, które mają potwierdzić jej podejrzenia lub im zaprzeczyć.

Tymczasem internauci mają inną teorię. Wierzą Julii, że faktycznie może być uprowadzoną w dzieciństwie dziewczynką, ale... inną. Zaczęli spekulować, że Julia może być Ingą Gehricke, a więc Niemką, która zaginęła w Dolnej Saksonii, w pobliżu Wilhelmshof w 2015 roku, kiedy miała pięć lat. Ostatnio raz widziano ją w lesie, gdy z innymi dziećmi zbierała drewno na ognisko. Dzieci wróciły, ale Ingi z nimi nie było. Co ciekawe jakiś czas temu pojawiły się podejrzenia, że zarówno Madeleine, jak i Inga mogły zostać uprowadzone przez tego samego mężczyznę - Christiana Bruecknera.

Na TikToku pojawiło się wiele teorii na ten temat. Internauci wskazywali też, że Julia Faustyna jest bardziej podobna do Ingi. Według nich ma podobny kształt nosa, ust i oczu.

Myślę, że tak naprawdę to Inga Gehricke… Naprawdę wygląda jak Inga, a nie Madeleine.

Wygląda identycznie jak Inga.

Pierwszą rzeczą, o której pomyślałem, było to, że bardziej przypomina Ingę Gehricke niż Madeline.

Wiele osób zwrócił jednak uwagę, że choć widzą podobieństwo, to wiek Julii i Ingi się nie zgadza.

Ale Inga miałaby 13 lat, a Julia ma 21 lat.

Jak widać, teorii jest wiele, a sprawa budzi naprawdę duże emocje.