Nicole Kidman jest jedną z największych gwiazd Hollywood. Ostatnio mogliśmy oglądać ją w filmie "Wiking", a niedawno zakończyła pracę na planie "Lwicy". Kidman jest doceniania za znakomite kreacje aktorskie, ale także za elegancki styl. Gwiazda wie, jak ubrać się z klasą. Podczas gali Art Directors Guild Awards odkryła nieco więcej ciała, jednak całość prezentowała się ze smakiem. Kidman miała na sobie mocno wyciętą suknię Schiaparelli, która podkreśliła jej smukłą sylwetkę. Niektórzy jednak zamiast podziwiać stylizację aktorki, patrzyli na dość dziwne pozy gwiazdy na czerwonym dywanie.

Nicole Kidman w mocno wyciętej kreacji. Co za pozy

Nicole Kidman podczas rozdania nagród do kreacji z odkrytymi ramionami i rozcięciem na nodze, dobrała czarne szpilki ze złotymi zdobieniami oraz duży, złoty naszyjnik w kształcie serca. Swoje rude włosy pozostawiła rozpuszczone, a jeśli chodzi o makijaż, postawiła na to, co lubi najbardziej, czyli delikatnie podkreślone oko i usta pomalowane czerwoną szminką. 55-letnia aktorka wyglądała fenomenalnie, a stylizacja podkreśliła jej zgrabną figurę.

Nicole Kidman East News

To, co jeszcze zwracało uwagę na gali, to pozy Nicole Kidman. Stojąc na ściance, Kidman wyginała się niemal we wszystkie strony, a nawet wysłała całusa w stronę fotoreporterów. Chciała jak najlepiej wyjść na zdjęciu? Być może. A jaki był efekt, sami oceńcie. Więcej zdjęć aktorki znajdziecie w galerii na górze strony.

