Joe Biden rozpoczął dwudniową wizytę w Polsce. Przywódca Stanów Zjednoczonych spotka się m.in. z prezydentem Andrzejem Dudą oraz weźmie udział w nadzwyczajnym szczycie Dziewiątki Bukareszteńskiej. Po kraju porusza się 18-metrowym i opancerzonym Cadillakiem One, nazwanym również "Bestią", który z pewnością wyróżnia się na drogach. Jak udało mu się 20 lutego niespodziewanie pojawić się w Kijowie i spotkać z prezydentem Zełenskim? Jeden z dziennikarzy przedstawił swoją teorię, według której wtajemniczony w plany prezydenta USA miał być Zenon Martyniuk. Dacie wiarę?

REKLAMA

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Jak politycy wyglądali w młodości? Aż trudno ich rozpoznać. Joe Biden wygrywa w konkursie na największego przystojniaka

Zobacz wideo Joe Biden w Kijowie uhonorował ukraińskich bohaterów

Zenon Martyniuk pomógł Joe Bidenowi? Dziennikarz przedstawił interesującą teorię

Z uwagi na zachowanie środków bezpieczeństwa, nie podano do wiadomości szczegółów podróży Joe Bidena do Kijowa. Nie wiadomo dokładnie, kiedy Biden wyleciał z Waszyngtonu słynnym Air Force, a także w jaki sposób dotarł do Kijowa. Wiadomo jednak, że ze stolicy Ukrainy do Polski przyjechał pociągiem. Jak ujawnił Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej w rozmowie z TVN24, zaledwie kilka osób z grona polityków wiedziało o tym, że prezydent USA udał się do Kijowa. Pokazano również, jak wygląda wnętrze pociągu, którym Biden podróżował z Polski do stolicy Ukrainy.

Dziennikarz portalu I.pl Krzysztof Osiejuk przedstawił interesującą teorię na temat zagadkowej podróży Bidena do Kijowa. Osiejuk, opierając się na wcześniejszych podróżach zachodnich polityków na Ukrainę, zasugerował, że amerykański prezydent po locie z USA wylądował w Rzeszowie. Z Rzeszowa miał się udać do Przemyśla, gdzie czekał na niego specjalny pociąg do Kijowa. Krzysztof Osiejuk jest przekonany, że prezydent Joe Biden przyleciał do Polski 19 lutego wieczorem i nierozpoznany kontynuował dalszą część podróży do stolicy Ukrainy.

Lokalne media informowały, że 19 lutego na Rynku w Przemyślu odbędzie się głośno zapowiadany koncert Zenka Martyniuka. Joe Biden wieczorem miał pojawić się na dworcu w Przemyślu w czasie, gdy rozbrzmiały utwory króla disco polo. Idealnie złożyło się, że dworzec i jego okolice były opustoszałe, dzięki czemu Joe Biden niezauważony mógł wsiąść do pociągu.

Mieszkańcy Przemyśla zmobilizowali się i zorganizowali charytatywny piknik "Razem dla Frania". Na leczenie chłopca chorującego na SMA potrzeba aż dziesięciu milionów złotych. Dzięki koncertowi udało się zebrać połowę tej kwoty.

Tak naprawdę tę imprezę zorganizowaliśmy w trzy dni. Ryzykowaliśmy, zapraszając takie gwiazdy jak Skolim czy Zenek Martyniuk tym, że możemy nie podołać temu finansowo, ale niesamowite było to jak wielu sponsorów zgłosiło się w ciągu tych zaledwie kilku dni, a to zapewniło nam sukces imprezy - powiedział w rozmowie z Eską radny Przemyśla Marcin Kowalski.

Więcej zdjęć znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Rozenek pożegnała bliską osobę. Internauci zaatakowali ją w komentarzach

Wierzycie w tę teorię?