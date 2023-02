"Revenge dress", czyli "sukienka zemsty" to kreacja, którą księżna Diana założyła 29 czerwca 1994 roku na galę charytatywną w The Serpentine Gallery w Londynie. Nastąpiło to tuż po tym, jak stacja BBC wyemitowała tzw. spowiedź księcia Karola, w trakcie której przyznał się do romansu z Camillą Parkes Bowles. Diana doskonale wiedziała, że tego dnia oczy całego świata będą zwrócone właśnie na nią. Spodziewano się, że księżna będzie w żałobie po rozpadzie związku, ale Diana wysiadła z auta w czarnej mini i pewnym krokiem ruszyła przed siebie. Sukienka łamała wszelkie królewskie protokoły - była krótka i odsłaniała ramiona oraz dekolt. Doskonale spełniła swoją funkcję, a Diana wyglądała jak milion dolarów. Tiktokerka Amanda Matta przypominała, że Camilla nie tylko odbiła Dianie męża, ale także próbowała skopiować ten kultowy strój.

Camilla skopiowała "sukienkę zemsty" Lady Di. Jak jej wyszło? Sami oceńcie

Amanda Matta, która na TikToku publikuje jako @matta_of_fact pokazała nagranie, na którym analizuje legendarną "sukienkę zemsty" księżnej Diany i porównuje ją ze strojem Camilli. Obecna żona króla Karola III próbowała skopiować tę stylizację rok później podczas imprezy w Ritz. Suknie nie tylko miały ten sam kolor i podobny krój, ale Camilla pokusiła się także o identyczną biżuterię i założyła tego dnia naszyjnik z pereł z kamieniem pośrodku. Przypadek? Przy tak dokładnym odtworzeniu najdrobniejszych detali wydaje się to nieprawdopodobne.

Założyła tę stylizację na pierwsze, oficjalne wyjście z księciem Karolem w 1995 roku. To było po tym, gdy Camilla ogłosiła swój rozwód, a Karol i Diana w dalszym ciągu pozostawali małżeństwem, ale byli już w separacji. Od perłowego naszyjnika, do wyeksponowanych ramion, Camilla mówi: patrz, ja też tak potrafię i mam twojego męża - mówi Amanda.

Media jednoznacznie interpretowały tę sytuację i kopia stylizacji księżnej Diany w wykonaniu Camilli nie zrobiła na nich innego wrażenia niż zniesmaczenie. Trudno spodziewać się czegoś innego, Diana była kochana przez Brytyjczyków. Nazywano ją "królową ludzkich serc", a Camilla była "tą złą", która skrzywdziła niewinną i zakochaną bez pamięci księżną. Jak sądzicie, czy założenie takiego stroju było ze strony Camilli intencjonalnym zabiegiem, aby dopiec Dianie?

