W Stanach Zjednoczonych Joe Biden jest nazywany jest "chłopcem z prowincji". Choć jego pensja nie dorównuje grupie bogatszych Amerykanów, nie da się ukryć, że jest wysoka. Na fortunę prezydenta USA, oprócz rocznej wypłaty, składają się w dużej mierze nieruchomości.

Ile zarabia prezydent Stanów Zjednoczonych?

Według amerykańskiego "Forbes", prezydent i jego żona Jill posiadają majątek, który wynosi około dziewięciu milionów dolarów. Wspomniane wcześniej nieruchomości w postaci dwóch domów w Delaware są łącznie warte cztery miliony dolarów. Ze sprawozdań finansowych wynika, że para prezydencka ma także około cztery miliony dolarów w papierach inwestycyjnych i gotówce.

Istotną kwestią są także zarobki roczne Joe Bidena. Wcześniej przez 26 lat piastował stanowisko senatora. Choć wtedy zarabiał około 42 tysięcy dolarów rocznie, obecnie osoby na tym stanowisku mogą liczyć na aż 174 tysiące dolarów. W swojej dalszej karierze politycznej, jako wiceprezydent USA otrzymywał pensję roczną wartą około 230 tysięcy dolarów rocznie. Aktualnie, jako głowa państwa, za rok należy mu się aż 400 tysięcy dolarów.

Nie można pominąć różnych dodatków. Dla prezydenta Stanów Zjednoczonych jest przewidziany dodatek reprezentacyjny, który wynosi 50 tysięcy dolarów. Oprócz tego Joe Biden otrzymuje 100 tysięcy dolarów na podróże służbowe i 19 tysięcy dolarów, które może wykorzystać w celach rozrywkowych. Łącząc liczne źródła przychodów, rocznie prezydent wzbogaca się o ogromną sumę. Warto także podkreślić, że według "Forbes", w latach 1998-2019 Biden zarobił z żoną około 22,5 miliona dolarów.

Zarobki Joe Bidena a innych prezydentów

W przeliczeniu na złotówki Joe Biden z samej pensji prezydenckiej zarabia około 1,8 miliona złotych rocznie. W porównaniu do swoich poprzedników zarabia... mniej. Barack Obama jako prezydent dostawał 394 tysiące dolarów rocznie, ponadto mógł liczyć także na wpływ 56 tysięcy dolarów za sprzedaż swoich książek.

Donald Trump był pierwszym miliarderem, który zasiadł na stanowisku prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jego pensja pokrywała się z zarobkami Bidena, jednak była niewielka w porównaniu do dużego majątku Trumpa. Były prezydent przekazywał wypłatę na cele charytatywne. Choć pensje Obamy i Trumpa były zbliżone do wynagrodzenia Bidena, w czasie inflacji otrzymywana kwota jest mniej warta. Czy zarobki Bidena można przyrównać także do polskiego prezydenta? Andrzej Duda zarabia oficjalnie około 25 tysięcy miesięcznie, co w rozliczeniu rocznym przekłada się na 300 tysięcy złotych. Z tego zestawienia wynika, że Duda otrzymuje rocznie sumę, którą Biden zarabia w ciągu dwóch miesięcy.

