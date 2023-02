Roksana Węgiel na początku roku miała ważny powód do świętowania. Piosenkarka oficjalnie wkroczyła w dorosłość i zorganizowała huczną imprezę urodzinową. 18-latka właśnie przygotowuje się do matury i wszystko wskazywałoby na to, że podobnie jak jej rówieśnicy, wybierze się na studniówkę. Podjęła zaskakującą decyzję.

Roksana Węgiel nie pójdzie na studniówkę

Roksana Węgiel miała ostatnio okazję udzielić wywiadu dla brzesko.naszemiasto.pl, gdzie przyznała, że zrezygnowała z udziału w studniówce. Ujawniła, że nie czuje się przywiązana do swojej klasy.

Nie idę na studniówkę. Tak sobie postanowiłam. Nie jestem zbyt zżyta ze swoją klasą, więc stwierdziłam, że zrezygnuję. Mam na ten czas zaplanowane inne działania związane z nową płytą, więc uznałam, że tak będzie lepiej - wyznała w wywiadzie dla brzesko.naszemiasto.pl.

To nie pierwszy raz, kiedy Roksana Węgiel wyznała, że nie odnajduje się wśród rówieśników. W jednym z ostatnich wywiadów wyznała, że nie ma z nimi wspólnych tematów do rozmowy. Zdecydowanie lepiej czuje się z dorosłymi, z którymi ma stały kontakt z uwagi na wykonywany zawód.

Nie mam jakiegoś zbyt dobrego przelotu z ludźmi w swoim wieku. Oczywiście są wyjątkowe przypadki ludzi, których znam od wielu lat. Mam przyjaciół rówieśników, ale tak naprawdę od pięciu lat zadaję się z samymi dorosłymi osobami - mówiła Roksana Węgiel w rozmowie z Eską.

Raczej nikogo nie powinien dziwić fakt, że Roksana Węgiel odcina się od rówieśników. Przypominamy, że młoda celebrytka jest w związku z osiem lat starszym chłopakiem.

