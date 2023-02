Antek Królikowski wywołał kolejny skandal. Dzień po urodzinach, 18 lutego został zatrzymany przez policję na warszawskiej Woli. Mundurowi dostali zgłoszenie, że pod konkretnym adresem może przebywać osoba pod wpływem narkotyków. Zastali siedzącego w samochodzie aktora. Test alkomatem wykazał, że był trzeźwy, natomiast test na obecność narkotyków wyszedł pozytywny. Aktor został przewieziony do Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV. Po zdarzeniu wydał oświadczenie. Wyraził również zgodę na publikację wizerunku. Wyjaśnił, że narkotest wykrył THC, którym wspomaga leczenie stwardnienia rozsianego. Policja miała przeszukać samochód Królikowskiego, jednak nie znaleziono w nim żadnych niedozwolonych substancji. Zlecono również badania krwi, ale na ten moment wynik nie jest znany. Po wydanym oświadczeniu Antoni pozostaje z fanami w kontakcie na Instagramie. Pokazał, jak wyprowadza psa w centrum Warszawy, dodając piosenkę Maryli Rodowicz "Ludzkie gadanie". Na jego zatrzymanie zareagowała również partnerka aktora, dla której zostawił Joannę Opozdę. Prawniczka Izabela nie gryzła się w język.

Ukochana Królikowskiego reaguje na jego zatrzymanie. Nie gryzła się w język

Antek Królikowski w opublikowanym oświadczeniu podkreślił, że do zatrzymania doszło na krótko po tym, jak wyjechał z domu na spotkanie z synem. Zasugerował również, że ktoś doniósł na niego na policję.

Ostatnio aktor po raz pierwszy pokazał ukochaną w mediach i od tamtej pory coraz częściej oznacza ją na InstaStories.

Informacje o zatrzymaniu byłego partnera dotarły również do Joanny Opozdy. Ta opublikowała na InstaStories fragment filmu "Joker" z Joaquinem Phoenixem. Obecna ukochana Królikowskiego również postanowiła odnieść się do jego problemów z prawem. Izabela wrzuciła do sieci zdjęcie, na którym widać kubek kawy, jednak to wymowny podpis zwraca największą uwagę.

Smacznej kawusi, je**ć kapusi - czytamy.

Ukochana Królikowskiego reaguje na jego zatrzymanie. Nie gryzła się w język Fot. Instagram/ bibiffee

Na kolejnym zdjęciu można zauważyć psa Izabeli, z którym ostatnio wychodził na spacer Królikowski. Pupil siedzi za kierownicą samochodu, co ukochana aktora skomentowała w następujący sposób:

A Marysia nie ma uprawnień - podpisała kadr prawniczka.

Ukochana Królikowskiego reaguje na jego zatrzymanie. Nie gryzła się w język Fot. Instagram/ bibiffee

Izabela udostępniła też na InstaStories mema z profilu "pjeskiniekreski" z podpisem: "Sprawdzone źródło? Moja intuicja. Jak dotąd niezawodna".

Izabela w tym przypadku nie będzie mogła służyć ukochanemu fachową poradą prawna, gdyś skończyła kierunek prawo w biznesie. Widać jednak, że go wspiera w mediach.