Ewa Szabatin przekonuje, że zmiana stylu życia wpłynęła na jej nastawienie do świata i siebie. Bardziej dba o to, co je, ćwiczy i pracuje nad swoim umysłem, m.in. za pomocą medytacji. Zrezygnowała też z ciężkiego makijażu. Jej sylwetka, choć już wcześniej wyćwiczona na treningach tanecznych, teraz wygląda jeszcze lepiej.

Ewa Szabatin pokazała wideo. Lata mijają, a ona wygląda coraz lepiej

Ewa Szabatin promuje zdrowy styl życia i pokazuje jego efekty. W najnowszym poście wymieniała, co zrobiła, by dojść do obecnego etapu. To m.in. dużo ruchu, ograniczenie cukrów i stresu. Sugeruje, że 15 lat temu, gdy zasłynęła udziałem w "Tańcu z Gwiazdami" w roli trenerki, była inną osobą.

Zdjęcia, które widzisz, są sprzed 15 lat. Pokazuję ci ponownie, że zmiana jest możliwa nawet po 40-stce! Motywuję cię do zmiany nawyków każdego dnia i przypominam, że twoje zdrowie, ciało, skóra może odzyskać życie i blaski. Możesz odzyskać energię i chęć do życia - zachęca.

Na nagraniu widzimy ujęcia tancerki w mocnym makijażu, krótkiej fryzurze i z mocną opalenizną. Choć zawsze była szczupła, obecnie jej ciało jest bardziej umięśnione.

W kwietniu 2022 roku Szabatin przypominała jednak, że zdjęcia i filmy zamieszczane na Instagramie to tylko część prawdy. Jak każdy dorosły człowiek ma zmarszczki, wahania wagi, gorsze dni.

Nie dajcie się zwieźć pozorom, że każdy, kogo widzicie na Instagramie, jest taki idealny w prawdziwym życiu. Nie ma ideałów. Nie ma twarzy bez zmarszczek (w pewnym wieku), nie ma perfekcyjnego wyglądu przez 24 godziny na dobę, nie ma ciała bez skazy, cellulitu czy tłuszczyku - pisała wówczas.

