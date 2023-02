Joe Biden zjawił się w Kijowie i spotkał z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Początkowo pojawiały się nagrania z wizyty w mieście, a około godziny 11 na koncie prezydenta Ukrainy zostało opublikowane zdjęcie z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Chwilę przed 14 o udziale w spotkaniu z Bidenem napisała również Ołena Zełenska.

Ołena Zełenska na spotkaniu z Joe Bidenem

Ołena Zełenska swoją postawą imponuje całemu światu. Od początku razem z mężem włącza się w podtrzymywanie ukraińskiej społeczności na duchu. Spotyka się z politykami, informuje o zmianach na froncie. Nic więc dziwnego, że uczestniczyła również w rozmowie Joe Bidena i Wołodymyra Zełenskiego. Na zdjęciach, które krążą po sieci, widać, że wymieniła się z prezydentem Stanów Zjednoczonych uprzejmościami i w trójkę pozowali z uśmiechem do zdjęć. Żona Zełenskiego miała na sobie czarne dopasowane spodnie, golf i krótki płaszcz.

Niezmiernie miło było spotkać Joe Bidena w Kijowie, gdzie wciąż słychać syreny, ale wierzę, że wkrótce nad całą Ukrainą zapanuje spokój. To wsparcie, zwłaszcza teraz, oznacza, że Ukraina jest bliżej zwycięstwa. Jesteśmy wdzięczni panu prezydentowi i amerykańskiemu narodowi! Razem wygramy - napisała Zełenska na Twitterze.

Joe Biden przyleci do Polski

Prezydent Joe Biden, po wizycie w Ukrainie, dotrze do Warszawy najpewniej jeszcze w poniedziałek. We wtorek spotka się w Pałacu Prezydenckim z prezydentem Andrzejem Dudą. Późnym popołudniem wygłosi przemówienie w Arkadach Kubickiego, czyli nadwiślańskich ogrodach Zamku Królewskiego. W środę 22 lutego przewidziano również spotkanie z pracownikami ambasady USA w Warszawie oraz rozmowę z sekretarzem generalnym NATO. Wcześniej Biały Dom poinformował, że tego dnia Joe Biden weźmie udział w szczycie Bukaresztańskiej Dziewiątki. Prezydent USA odleci do Waszyngtonu w środę po południu.

