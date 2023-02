24-letni Tomek w programie "Rolnik szuka żony" cieszył się ogromnym powodzeniem wśród kandydatek. Podczas pobytu dziewczyn na gospodarstwie wybrał Zuzę, ale po spotkaniu z bliskimi dziewczyny zrezygnował z dalszej znajomości i ostatecznie związał się z Kasią, którą wcześniej odprawił z kwitkiem. Para chętnie mówiła o łączącym ich uczuciu w mediach społecznościowych i nie szczędziła sobie czułości, ale krótko po zakończeniu programu z sieci zniknęły ich wspólne zdjęcia. Fani doszukiwaniu się tropów, aby potwierdzić, czy para postanowiła się rozstać. W walentynki Kasia dała do zrozumienia, że ich związek to już przeszłość. Dziewczyna pokazała, że święto zakochanych spędza w gronie znajomych. Kilka dni później w rozmowie z portalem Echo Dnia oficjalnie potwierdzili rozstanie. Wygląda na to, że Tomek nie specjalnie się tym przejął i zaangażował się w nowe przedsięwzięcia. Rolnik zadebiutował w roli prowadzącego na kanale YouTube. Szykuje się wielka kariera?

"Rolnik szuka żony". Tomek po rozstaniu z Kasią zajął się nową pasją. Fani są jak najbardziej "za"

Tomek z programu "Rolnik szuka żony" po rozstaniu z Kasią zaangażował się w nowy projekt, który właśnie ogłosił na Instagramie. Uczestnik kultowego show TVP1 pojawił się w roli prowadzącego na kanale YouTube "Rolnik na czasie", gdzie pokazywane są różne gospodarstwa polskich hodowców. Zapowiedź wywiadu zaczął energicznie i doskonale radził sobie z przeprowadzeniem ciekawej rozmowy. Widać, że wspólna rolnicza pasja potrafi znacznie ułatwić tego rodzaju wywiad.

Dziś pojawił się najnowszy odcinek na kanale "Rolnik na czasie", w którym miałem przyjemność sprawdzić się w roli prowadzącego, dajcie znać jak wam się podobało - napisał na Instagramie.

'Rolnik szuka żony'. Tomek ma nową pasję fot. screen youtube.com/ Świętokrzyskie gospodarstwo ze świętokrzyskim rolnikiem I Hodowla krów mlecznych I Polscy Rolnicy

Tomek z programu "Rolnik szuka żony" poprosił obserwatorów o opinię na temat jego występu. Wygląda na to, że wszyscy są zachwyceni i już czekają na więcej.

Tomasz, super prowadzisz!

Świetny odcinek. Bardzo przyjemnie się was słucha i ogląda!

Przyjemnie się słucha, bo jesteś wygadany i wesoły.

Z energią i fachowo. Tędy droga, gratuluję.

Dobrze wypadłeś, fajnie się prezentujesz, działajcie - czytamy w komentarzach.

Jak sądzicie, czy świat jest gotowy na nową gwiazdę YouTube'a?

