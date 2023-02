Choć prezydent Stanów Zjednoczonych urodził się w Pensylwanii, jego korzeni można się doszukać w Polsce. Do takiej informacji dotarli historycy z portalu "Geneanet.org". Na podstawie wnikliwego studiowania linii genealogicznej Bidena, ustalili, że może ona sięgać aż do polskiego władcy z początków średniowiecza.

Prezydent Stanów zjednoczonych ma polskie korzenie

Wszystko zaczęło się od księcia cieszyńskiego, Przemysława I Noszaka, który żył w latach 1332/1336-1410. Choć gałąź jego rodziny nie była znana, udało się znaleźć połączenie między nim a Bidenem. Jak powiedział polski historyk, Jakub Krajewski, między księciem cieszyńskim a prezydentem USA jest około 18 pokoleń. Spoiwem była Małgorzata, córka księcia, która poślubiła Simona de Felbrigga z rodziny anglosaskiej, a to z niej wywodzi się Joe Biden. Informacja o dalekim pokrewieństwie dotarła do Bielska-Białej, gdzie znajduje się jeden z najstarszych kościołów w Polsce, który został ufundowany między innymi przez Przemysława I Noszaka. W środku znajduje się jego podobizna. Szczegóły ustaliło Stowarzyszenie Olszówka.

Jakub Krajewski podkreślił, że Noszak był znanym politykiem.

Był wspaniałym dyplomatą, który odnosił sukcesy na dworach europejskich, goszcząc np. w Anglii czy we Francji. Na ówczesne czasy to bardzo znany, skuteczny i wpływowy polityk - powiedział historyk.

Dwa lata temu Krajewski życzył takiej samej skuteczności Joe Bidenowi, który wówczas wygrał wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Obecnie, historykom udało się ustalić więcej informacji na temat drzewa genealogicznego prezydenta.

Drzewo genealogiczne Joe Bidena prowadzi do Mieszka I

Po czasie ustalono fakty, które mogą potwierdzać powiązanie prezydenta Stanów Zjednoczonych z Mieszkiem I. Historykom udało się ustalić, że wspomnianą wcześniej Małgorzatę, córkę Przemysława I Noszaka i Mieszka I dzieli około 13 pokoleń. Oznaczałoby to, że w drzewie genealogicznym między Mieszkiem I a Joe Bidenem jest aż 30 pokoleń! Warto podkreślić, że w dużej mierze przyczyniła się do tego jedna z trzech córek Małgorzaty, Alena. Połączyła ona korzenie polsko-amerykańskich władców, poprzez małżeństwo z Wilhelmem Tyndale. Następne pokolenia miały nazywać się Tylor i Robinette. Jak się okazało, Robinette, to drugie imię Joe Bidena. Choć prawdziwość drzewa genealogicznego nie jest potwierdzona, Joe Biden zdecydowanie lubi odwiedzać Polskę. W tym roku prezydent pojawi się w naszym kraju już drugi raz. W trakcie wizyty ma zaplanowane między innymi spotkanie z Andrzejem Dudą i wygłoszenie przemowy przed rocznicą rozpoczęcia wojny na Ukrainie.

