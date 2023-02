Agata Rubik publikuje w mediach społecznościowych fragmenty swojej codzienności. Żona Piotra Rubika pokazała w ubiegłym tygodniu, jak świętuje Tłusty Czwartek. Niektórym nie spodobał się fakt, że influencerka pozbyła się jednego pączka z talerza, wyrzucając go za pomocą widelca. Rubik od razu zareagowała. Podobno nie poszedł do kosza. W najnowszej rolce widzimy ciekawą zabawę z wykorzystaniem tostów. Co na to fani?

Agata Rubik i zabawa z tostami. Fanka ostrzega

Rodzina Rubików postanowiła zagrać w grę, która polegała na trafianiem piłką w tosta z masłem orzechowym. Wygrany mógł zjeść kanapkę, a przegrany miał sprzątać dom. Jedna z obserwatorek Rubików nawiązała do ostatniego nagrania z pączkami, kiedy to na żonę dyrygenta wylał się hejt.

Zaraz będzie: nie można się bawić jedzeniem.

Na co zareagowała Agata Rubik, dodając roześmiane emoji pod tym komentarzem. Pod filmikiem znajdziemy również takie opinie:

Zaraz będą pisać, że rodzina Rubików marnuje chleb.

Będzie śmiechu beczka, jak zjedzona zostanie piłeczka.

Jak zwykle stary przegrywa. U nas stary to ja.

Jedna z fanek Agaty Rubik zapytała ją o to, czy - jak wiele gwiazd - korzysta z cateringu dietetycznego. Wyszło na jaw, że żona Rubika kieruje się w tej kwestii intuicją.

Gotuję to, na co mam ochotę. W takim wypadku inspiracje nie są mi potrzebne.

Na profilu influencerki można znaleźć kilka przepisów w zakładce "wyróżnione". Gwiazda nie ukrywa, że do gotowania angażuje córki, które zresztą widać przy pokazywaniu przepisów.

