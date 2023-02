Ostatnio informowaliśmy o tym, że Sebastian Fabijański spotyka się z nową dziewczyną. Chociaż aktor nie zdradził oficjalnie kim ona jest, pokazał się z nią publicznie w Warszawie. Nową ukochaną ma być 19-letnia influencerka. Ostatnio para została przyłapana na randce.

REKLAMA

Zobacz wideo Sebastian Fabijański przerywa milczenie po rozstaniu z Maffashion. Zaapelował do fanów

Fabijański wozi się z dziewczyną po Warszawie

Wokół życia miłosnego Sebastiana Fabijańskiego było wiele kontrowersji. Ostatnio w rozmowie z Jastrząb 35-letni aktor przyznał, że spotyka się z kimś nowym. Zapytany o partnerkę, podkreślił, że na razie nie chce niczego zapeszać.

A jeżeli chodzi o to, co kryje się za tym pytaniem, to ktoś tam jest, z kim się spotykam, a co z tego będzie finalnie, to zobaczymy. Ale nie zapeszam - mówił aktor.

Jak donosi Pudelek, ukochaną Fabijańskiego jest 19-letnia tiktokerka Zofia. Choć żadna ze stron nie potwierdziła doniesień, parę kilkukrotnie można było zobaczyć w Warszawie. Zakochani nie kryją się ze swoimi uczuciami w miejscach publicznych. Ostatnio wybrali się na randkę do jednej z cukierni Magdy Gessler. Reporter Pudelka uwiecznił aktora całującego blondwłosą kobietę. Przed wejściem do lokalu, oboje delektowali się dymem z podgrzewacza do tytoniu. Po randce Fabijański zabrał dziewczynę do swojego luksusowego samochodu. Porshe aktora jest warte ponad 700 tysięcy złotych. Po wyrazach twarzy zakochanych można stwierdzić, że spotkanie było udane.

Sebastian Fabijański i jego byłe dziewczyny

Warto przypomnieć, że Fabijański ma za sobą kilka skandali miłosnych. W zeszłym roku rozstał się z Maffashion, z którą ma syna Bastka. Temat był wielokrotnie poruszany przez media. Aktor przyznał się do zdrady i zażywania substancji psychoaktywnych podczas związku. Miał również zaangażować się w dziwny "projekt" z Rafalalą. Choć, jak twierdził, Julia Kuczyńska również miała coś za uszami, to w oczach mediów on był winien głośnemu rozstaniu. Po jakimś czasie został przyłapany na mieście z Anną-Marią Sieklucką, aktorką znaną z serii erotycznych filmów "365 dni". Byli razem wielokrotnie widywani, okazując sobie czułości. Jednak media szybko zapomniały o temacie, gdy Fabijański pokazał się z nową partnerką. Jak udało się ustalić, Zofia działa w mediach społecznościowych, a na TikToku zebrała prawie 60 tysięcy obserwujących. Jeśli to właśnie młoda influencerka ona jest dziewczyną aktora, to dzieli ich 16 lat.

Co sądzicie o nowym związku Sebastiana Fabijańskiego?

ZOBACZ WIĘCEJ: Anna-Maria Sieklucka oglądała walkę Fabijańskiego? Zareagowała na plotki o romansie [PLOTEK EXCLUSIVE]