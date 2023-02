Rebel Wilson zyskała rozpoznawalność dzięki roli w kultowych komediach takich jak "Fat Amy" czy "Pitch Perfect". Od jakiegoś czasu dzieli się z fanami samymi dobrymi wiadomościami. W czerwcu tego roku ogłosiła, że jest w szczęśliwym związku z kobietą. Oprócz tego w listopadzie powitała na świecie pierwsze dziecko. Przyszła pora na kolejny poważny krok w życiu. Aktorka się zaręczyła.

Rebel Wilson zaręczyła się

Rebel Wilson kilka miesięcy temu zabrała ukochaną Ramonę Agrumę do Disneylandu i media zaczęły się rozpisywać o tym, że kobiety zrobiły poważny krok w związku. Aktorka natychmiast zdementowała plotki i przyznała, że jeszcze się nie zaręczyły. Właśnie się to zmieniło. Na jej Instagramie ukazało się zdjęcie z parku rozrywki, do którego wróciły po trzech miesiącach. W fotorelacji dostrzegamy piękny pierścionek od Tiffany & CO. Wygląda jak kultowy model, którego historia sięga 130 lat. Pokochały go gwiazdy na całym świecie.

Powiedziałyśmy TAK! Dziękujemy Tiffany & CO za zachwycające pierścionki oraz Bobowi Igerowi i niesamowitej ekipie Disneyland za wykonanie tej magicznej niespodzianki! - Rebel Wilson pisała na Instagramie.

Przy zorganizowaniu tego ważnego wydarzenia Rebel Wilson mogła liczyć na ogromną pomoc przyjaciół i ekipy Disneylandu. Trzeba przyznać, że wyszło świetnie. Zakochane uklęknęły razem wśród kwiatów na tle jednego z zamków. Nagle zostały obsypane płatkami róż.

Redakcja Plotka życzy dużo szczęścia i miłości.

