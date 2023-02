Księżna Kate od lat słynie z mądrego podejścia do mody. Żona księcia Williama śmiało zakłada te same kreacje i zestawy na różne okoliczności i pokazuje, że ekologia jest dla niej bardzo ważna. Nic więc dziwnego, że i tym razem postanowiła włożyć na 76. ceremonię rozdania nagród BAFTA suknię, którą miała na sobie w 2019 roku. Zmieniła tylko dodatki. Dzięki temu poprzez strój przekazała wszystkim, że nie trzeba mieć szafy pełnej ubrań, żeby wyglądać stylowo i pięknie.

REKLAMA

Polecamy: BAFTA. Tłum gwiazd na czerwonym dywanie. Cate Blanchett w boskiej sukni. Florence Pugh zaszalała z tiulem. Obłędna [ZDJĘCIA]

Zobacz wideo Książę William i księżna Kate w pierwszym wystąpieniu po pogrzebie królowej Elżbiety II. Oboje nadal w czerni

Ich części ciała są warte miliony! Madonna ubezpieczyła biust, a Cyrus język

Księżna Kate w białej kreacji. Jak zwykle zadała szyku

Księżna Kate najlepiej czuje się w minimalistycznych kreacjach, jeżeli chodzi o stylizacje na wielkie wyjścia. Nic więc dziwnego, że podczas gali Brytyjskich Nagród Filmowych BAFTA pokazała się w długiej do ziemi białej sukni. Co ciekawe, to nie pierwszy raz, kiedy ma na sobie tę wytworną stylizację. Pierwszy raz włożyła ją w 2019 roku, kiedy pozowała na czerwonym dywanie podczas rozdania tych samych nagród Brytyjskiej Akademii Filmowej. Wtedy była bardziej zachowawcza, jeżeli chodzi o wybór dodatków, a w tym roku zaszalała w tej kwestii.

Księżna Kate Instagram / @historia_monarchii screen

Księżna Kate zdecydowała się jednak na wyrazisty look, jeżeli chodzi o stylizację na tegoroczną galę. Założyła czarne, długie rękawiczki, które pięknie podkreśliły jej smukłe ramiona. Do tego prosta gładka fryzura i efektowne złote kolczyki z roślinnym motywem dodały całej stylizacji niezwykłej elegancji.