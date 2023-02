Anna i Robert Lewandowscy uwielbiają spędzać rodzinnie weekend. To nie pierwszy raz, kiedy z dziećmi postanowili wybrać się w ciekawe miejsce. Tym razem poszli obejrzeć słynne widowisko dla dzieci "Disney on ice". Znana para dodała zdjęcia z miłej, weekendowej przygody i po raz pierwszy pokazała w sieci całą twarz Laury. Fani byli zauroczeni widokiem pełnej rodziny.

Lewandowscy szaleją z rodziną. Oglądali "Disney on ice"

Robert i Anna Lewandowscy uwielbiają każdą wolną chwilę spędzać z dziećmi. W 2017 roku zostali rodzicami Klary, a trzy lata później powitali na świecie drugą pociechę, Laurę. Trenerka często zasypuje fanów prywatnymi kadrami, na których pozuje z rodziną i pokazuje, jak spędza czas z najbliższymi. Ostatnio Lewandowscy wybrali się na widowisko "Disney on ice". Widać po ich minach było, że zabawa była przednia.

Co ciekawe, do tej pory para starała się nie pokazywać tożsamości dzieci. Tym razem się to zmieniło, ponieważ można było zobaczyć twarz Laury, która zapozowała na drugim zdjęciu. Trzeba przyznać, że wygląda jak mieszanka genów dwójki rodziców. Z jednej strony oczy ma po Robercie Lewandowskim, a z drugiej strony jasne włosy wskazują na obecność genów innych osób z rodziny. Pod fotografiami na Instagramie nie brakowało uroczych komentarzy:

Lewandisney - napisał fan.

Inny dodał:

Moi kochani. Mega słodkie zdjęcie. Piękna z was rodzina.

Najważniejsze, że super się przy tym show bawiliście - podkreśliła fanka.

Podzielacie zachwyt nad fotografiami Lewych?