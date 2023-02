Wersow i Friz 18 lutego 2023 roku ogłosili, że spodziewają się dziecka. Mimo że w sieci od dawna roiło się od plotek na temat ciąży najpopularniejszej polskiej influencerki, to i tak wywołała ona spore emocje. O wszystkim poinformowali w najnowszym klipie, gdzie Weronika Sowa w pięknych słowach śpiewała o macierzyństwie. Mogło się wydawać, że jej partner nie do końca jest gotowy do tej roli. Wystarczyło kilka słów.

REKLAMA

Zobacz wideo Wersow o codziennym życiu z Frizem. Kto gotuje, a kto zmywa naczynia?

Problematyczne imiona dzieci gwiazd. Etiennette i Alikia to dopiero początek

Friz szykuje się do roli ojca

Jeszcze nie tak dawno temu Karol Wiśniewski miał okazję udzielić Pudelkowi wywiadu, w którym przyznał, że nie jest gotowy na ojcostwo. Dzień po ogłoszeniu ciąży jego ukochanej wyjaśnił, że miał na myśli konkretny moment w jego życiu. Dużo pracował przy projekcie "Twoje 5 minut", jednak w końcu ma to prawie za sobą.

Opowiem wam ciekawostkę pewną, plot twist mały. Jakiś czas temu udzielałem wywiadu i tam padło pytanie, czy jestem gotowy na to, by być tatą. Ja chciałem oczywiście odpowiedzieć jakoś wymijająco, no ale przede wszystkim też nie skłamać. Powiedziałem tam, że na DZIEŃ DZISIEJSZY nie, bo mam montaż "Twoje 5 minut" - wyjaśniał Karol Wiśniewski na InstaStories.

Friz ujawnił, że niebawem zdradzi, jak wraz z Wersow ukrywali ciążę. Ponoć nie było łatwo.

No, ale całe szczęście montaż "Twoje 5 minut" się zaraz skończy, więc tak troszeczkę wam opowiem o kulisach, jak musiałem nie raz się gimnastykować, zresztą Wera też, żeby nic nie zdradzić, ale też nie skłamać, bo to też nie jest fajne - tłumaczył spodziewający się pierwszej pociechy Friz.

Wszystko wskazuje na to, że Friz na poważnie bierze sobie przygotowania do nowej życiowej roli. Na InstaStories pochwalił się, że czyta książki o ojcostwie. Część z nich sprezentowała mu Weronika Sowa.

Friz czyta książki o ojcostwie Screen Instagram @frizoluszek

Jak może wyglądać dziecko Wersow i Friza? Sprawdziliśmy. Sama słodycz