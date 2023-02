Doda postanowiła wykorzystać uroki zimy i wybrała się do Austrii, aby tam świętować urodziny, które obchodziła 15 lutego. Towarzyszył jej ukochany Dariusz Pachut. Para oczywiście spędzała aktywnie czas na stoku, jeżdżąc na nartach. Artystka spróbowała też Ski Touringu. To styl zdobywania gór polegający na pokonywaniu terenu przy użyciu nart. Nie obyło się bez urodzinowego tortu. Choć para wróciła do Polski dwa dni temu, artystka wciąż raczy fanów pięknymi, górskimi kadrami. Najnowszym zdjęciem zadziwiła fanów. Pozuje w wodzie i śniegu, mając na sobie jedynie wycięty strój.

Doda w skąpym stroju na sankach. "Ubierz się, bo się przeziębisz"

Doda znana jest z tego, że uwielbia szokować. Tym razem wywołała niemałą sensację, publikując zdjęcie z Austrii. Artystka pozuje w pięknej zimowej scenerii, na ogromnych, drewnianych sankach. Nic w tym dziwnego, gdyby nie strój Dody, a raczej brak pewnych jego elementów. Gwiazda ma gołe stopy i nogi. Ma na sobie jedynie strój kąpielowy z długim rękawem, wycięciami w talii i głębokim dekoltem.

Kiedy z oczu zniknie tamten mróz, może wtedy przyznam, że stąd się wzięła moja siła - zacytowała tekst własnej piosenki "Zatańczę z aniołem".

Pod zdjęciem znalazło się wiele pozytywnych komentarzy, odnoszących się do twórczości artystki, a także jej urody. Pojawiły się jednak też wpisy osób zaniepokojonych ubiorem Rabczewskiej.

Nie zamarzłaś?

Zimno mi.

Ubierz się, bo się przeziębisz.

To nie pierwszy raz, kiedy Doda z gołymi nogami pozowała w zimowych warunkach. Na początku stycznia podczas podróży do Zakopanego z Dariuszem Pachutem dodała zdjęcie w mini spódniczce i Moon Bootach na Krupówkach. Wtedy też nie miała na nogach rajstop.