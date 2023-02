W TVP2 trwa emisja piątego sezonu "Sanatorium miłości". Jednym z uczestników jest Adam Malinowski z Goliny koło Jarocina. Mężczyzna wyznał, że zgłosił się do programu, ponieważ czuł się samotnie na wsi, której zresztą nie lubi. Kuracjusz w "Sanatorium miłości" próbuje stworzyć parę z Bożenką. Jednak uczestniczka nie pała do niego sympatią. Mężczyzna raczej nie wyróżniał się na tle innych, jednak może się to zmienić po aferze, którą wywołał sąsiad uczestnika. Zarzucił mu odbicie partnerki, z którą Adam nadal ma być w relacji (mimo trwania programu). Kuracjusz odpowiedział na zarzuty.

Adam z "Sanatorium miłości" oskarżany o oszustwo. Odpowiedział

Uczestnik programu został posądzony o nieczyste zamiary. Internauci są zdania, że Adam nie poszedł do programu po miłość, ponieważ ukochana czeka na niego w domu. Co więcej, ma to być o 30 lat młodsza żona jego sąsiada. Oburzony kolega opublikował zdjęcia przedstawiające kuracjusza i ukochaną całujących się w klubie pod koniec sierpnia 2022 roku. Z tego, co wiadomo, zdjęcia do programu rozpoczęły się we wrześniu.

Do sprawy odniósł się zainteresowany. Na Facebooku opublikował oświadczenie. Narzekał przy tym na to, że wylała się na niego fala hejtu.

Ubolewam, jakie mamy niesprawdzone wiadomości, a publikujemy je i rozpowszechniamy, nie pytając danej osoby. To, co zobaczyłem i usłyszałem na YouTubie, przerasta ludzką wyobraźnię. [Autorka materiału - przyp. red.] dostała niesprawdzone wiadomości i rozpowszechniła je jak świeże bułeczki, czy to prawda, czy nie, tylko żeby była afera. Jest mi przykro z tego powodu, jak można człowieka potraktować. Obrażacie w tym filmie nie tylko mnie, ale też inne osoby. Ta pani, która opublikowała ten film, jest arogancka i wulgarna wobec mnie. Dziękuję, że mogłem napisać tych parę słów, ale tak nikomu nie powinniście robić. Niosąc za tym tyle zła. - napisał na prywatnej grupie programu na Facebooku.

Oświadczenie Adam Malinowski Fot. screen Sanatorium Miłości - bez cenzury/FB

Wspomniany materiał na YouTubie można obejrzeć poniżej. Jego autorka publikuje nagrania na YouTube pod pseudonimem @WhistleblowerNews1. Widać, że zajmuje się tematyką programów telewizyjnych i ciekawostek na ich temat.

Czy faktycznie Adam ma nieszczere zamiary w związku z Bożenką? W programie wydaje się nią zainteresowany. Jak uważacie?