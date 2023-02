O wystawnym ślubie Nicoli Peltz i Brooklyna Beckhama mówiło się długo. Bajkową ceremonię media nazwały nawet hollywoodzką wersją wesela księcia Harry'ego i Meghan Markle. Teraz o wydarzeniu znów jest głośno. Wszystko z powodu ojca celebrytki, który pozwał ślubnych organizatorów o zwrot depozytu w wysokości niemal 160 tysięcy dolarów. Oni nie pozostali mu dłużni - złożyli pozew i ujawnili absurdalne szczegóły dotyczące ceremonii.

Organizatorki wesela Peltz i Beckhama złożyły pozew o odszkodowanie. Ojca pani młodej nazwały "miliarderem-tyranem"

80-letni Nelson Peltz wytoczył proces organizatorom ślubnym, którzy zostali przez niego zwolnieni na kilka tygodni przed wydarzeniem. Według ojca Nicoli Peltz nie podołali zadaniu i nie byli w stanie zorganizować celebryckiej uroczystości.

Z kolei Nicole Braghin i Arianna Grijalba w zeszłym tygodniu złożyły pozew w Miami za naruszenie umowy i ingerencję w transakcję biznesową. Samego Peltza nazwały "miliarderem-tyranem". Pozwana została także Nicola Peltz, jej matka i projektant Rishi Patel o odszkodowanie w wysokości co najmniej 41 tysięcy funtów (plus koszty, które mogą sięgać nawet kilkuset tysięcy funtów).

Firma Plan Design Events została zatrudniona w lutym 2022 roku, na sześć tygodni przed wystawną ceremonią, w której wzięło udział około 500 gości. Sam Peltz za imprezę miał zapłacić ponoć trzy miliony funtów, z czego część wydatków jego żona chciała zachować tylko dla swojej wiadomości. Fryzjerzy i wizażyści pani młodej mieli zarobić, bagatela, 100 tysięcy dolarów. Co więcej, Nicola Peltz miała mieć kuriozalne wymagania co do samej uroczystości. Marzyła jej się sala na after party, w której wszystko będzie różowe oraz "wodny parkiet". Nie podobały jej się kwiaty, które miały być "niewystarczająco białe", a także zespół, w jej opinii, zbyt tandetny.

Jesteście zaskoczeni zamieszaniem wokół głośnego ślubu?

