Maryla Rodowicz od lat zaliczana jest do grona największych gwiazd TVP. W głośnym wywiadzie dla Plotka ze stycznia pożyczyła partii rządzącej przegranych wyborów. Nie oszczędziła też TVP, nazywając ją reżimową telewizją. Artystka pierwszy raz od lat nie wystąpiła na tegorocznym Sylwestrze Marzeń TVP. Gwiazda zdecydowała się na przejście do konkurencji - śpiewała na Sylwestrowej Mocy Przebojów Polsatu, odmówiła też występu na 70-leciu TVP. Diwa jednak wciąż jest trenerką w "The Voice Senior".

Dni Maryli Rodowicz w TVP są policzone? Jej menedżer trafił na dywanik

18 lutego odbył się finał czwartek edycji "The Voice Senior". Program wygrał podopieczny Maryli Rodowicz, Zbigniew Zaranek, który nie szczędził miłych słów pod adresem trenerki. Podczas finału Maryla Rodowicz w rozmowie z Pomponikiem została zapytana, czy spotkały ją jakieś konsekwencje w związku z wywiadem.

Jeszcze nie odczułam konsekwencji, ale wszystko przede mną. Nikt się ze mną nie kontaktował - wyjawiła Pomponikowi.

Artystka dodała, że ona sama jeszcze nie rozmawiała z władzami stacji, ale zrobił to już jej menedżer, który został wezwany na dywanik.

Wiem, że mój menedżer był czołgany i wzywany na dywanik. Pytali go, "kto jej to kazał powiedzieć i kto jej to podpowiedział" - powiedziała Rodowicz.

Do rozmowy wtrącił się szybko wspomniany menedżer Bogdan Zep. Powiedział, jak przebiegła rozmowa na Woronicza. Obyło się bez nieprzyjemności.

Prowadziliśmy sympatyczne, konkretne i miłe rozmowy. I to jest najważniejsze, że wszystko się dobrze skończyło - wyznał menedżer.

Co więc będzie dalej z Marylą Rodowicz w "The Voice Senior"? Menedżer przyznał, że sytuację udało się załagodzić. Wszystko wskazuje na to, że zobaczymy artystkę w roli trenerki w kolejnej edycji show TVP.

