Krzysztof Sadowski to słynny kompozytor jazzowy i pianista. W latach 90. założył fundację dla dzieci uzdolnionych muzycznie, był także pomysłodawcą programu "Tęczowy Music Box". W 2019 roku pojawiły się oskarżenia wobec pianisty, który miał dopuścić się molestowania nieletnich. Od tamtej pory córka muzyka Maria Sadowska nie udzieliła komentarza w sprawie. Zdaniem jednego z portalu planuje jednak zabrać głos.

Sprawa Krzysztofa Sadowskiego

Za sprawą głośnego skandalu wszczęto dochodzenie, które w zeszłym roku dobiegło końca. Dziennikarz śledczy Mariusz Zielke twierdził, że ma dowody na to, że Krzysztof Sadowski dopuścił się molestowania seksualnego względem dzieci. Latem 2019 roku udzielił wywiadu dla portalu Onet.pl, w którym oskarżał muzyka o pedofilię. W sprawę włączyła się także Iza Michalewicz z "Dużego Formatu", która także twierdziła, że dotarła do ofiar.

5 listopada 2022 roku dziennikarka poinformowała, że prokuratura umorzyła śledztwo z powodu przedawnienia. Reporterka nie kryła oburzenia. Na Facebooku odniosła się do sprawy.

Trzy lata przesłuchań ofiar pedofila w obecności psychologów, kamer i ponownego traumatyzowania ich poszło na marne. Czy nie istnieje już w tym kraju żadna siła, która sprawiłaby, że krzywdzone dzieci doczekają sprawiedliwości? Jaki to jest sygnał dla ofiar molestowania? Siedźcie cicho, bo i tak nic nie wskóracie - apelowała Iza Michalewicz.

Krzysztof Sadowski zaprzeczył wszelkim oskarżeniom i nie przyznał się do winy. Kwestionował informacje, do których dotarli dziennikarze. Muzyk twierdził, że to wszystko pomówienia, a zarzuty wystosowała dobrze znana mu osoba, której personaliów nie chciał zdradzać. Sadowski miał odmówić jej pożyczenia sporej sumy pieniędzy, dlatego - jego zdaniem - chciała się zemścić.

Maria Sadowska odniesie się do sprawy ojca

Reżyserka ani razu publicznie nie zabrała głosu w sprawie oskarżeń wobec ojca. Jak udało się ustalić Plejadzie, reżyserka planuje napisać książkę:

Na razie odmawia komentarza, bojąc się, że media zaczną przekręcać jej słowa i skupią się wyłącznie na krzykliwych nagłówkach. Reżyserce zależy na rzetelnym podejściu do sprawy. Czeka na odpowiedni moment. Sprawa jest dla niej bardzo trudna i dotyka ją jako człowieka - czytamy w Plejadzie.

