Znany wokalista disco polo trafił do szpitala. Doszło do wypadku w garażu

Wacław "Kordian" Cieślik jest uznanym w swoim środowisku wokalistą disco polo. Muzyk wykonuje specyficzny rodzaj góralskiej muzyki, która cieszy się w sieci sporą sympatią ze strony fanów. Niestety, podczas prac w garażu mężczyznę miał groźny wypadek, w wyniku którego naderwał palec. Jego kariera mogła zawisnąć na włosku z powodu trudnej sytuacji.

Wacław "Kordian" Cieślik miał poważny wypadek. Fani są zaniepokojeni

Wacław "Kordian" Cieślik w rozmowie z portalem disco-polo.info przyznał, że do niepokojącego zdarzenia doszło 15 lutego 2023 roku. Mężczyzna w wyniku prac przy bramie garażowej doznał niebezpiecznego urazu. W pewnym momencie odskoczyła mu sprężyna z metalowym zakończeniem, która po odbiciu się uderzyła go w palec. Doszło do poważnego uszkodzenia palca, który został mocno naderwany. Wokalista szybko znalazł się w szpitalu, dzięki czemu udało uniknąć się najgorszego.

Informacja o wypadku Wacława "Kordiana" Cieślika szybko obiegła media i bardzo zaniepokoiła fanów. Amatorzy twórczości wokalisty skomentowali całą sytuację, życząc piosenkarzowi szybkiego powrotu do zdrowia. Pisali:

Oj, bardzo nieprzyjemna sytuacja. Życzę Kordianowi szybkiego powrotu do zdrowia i pełni sił - podkreśliła fanka.

Bardzo przykra wiadomość... Kordian, trzymaj się. Będziemy na ciebie czekać. Mamy nadzieję, że szybko wrócisz na scenę - napisał internauta.

Redakcja Plotka dołącza się do życzeń.