Daniel Martyniuk ma za sobą głośny okres w mediach. Dużo mówiło się o jego kontrowersyjnych zachowaniach - syn znanego wokalisty znieważył sędzię w związku z wyrokiem za złamanie zakazu kierowania pojazdem mechanicznym.Zarzucał także Ekipie Friza podszywanie się pod zespół disco-polo, a jak wiemy młodzi twórcy oprócz działania na YouTube, rozpoczęli także podbijanie rynku muzycznego, co nie przypadło do gustu młodemu Martyniukowi. Zenek Martyniuk ponadto chciał wysłać syna na odwyk. Widać, że po tamtych wybrykach niewiele zostało. Dziś syn piosenkarza układa sobie życie u boku Faustyny Dagmary Jamiołkowskiej, z którą spotykał się jeszcze nim wziął ślub z Eweliną. Po rozwodzie z Golczyńską postanowili być razem w związku. Stara miłość nie rdzewieje.

Daniel Martyniuk na romantycznym wyjeździe. Razem z Faustyną zwiedzają Wenecję

W ubiegłym roku syn Zenka Martyniuka oświadczył się obecnej wybrance serca. Miało to miejsce podczas rejsu kajakiem, a teraz zakochani pływają razem gondolą wzdłuż włoskiej Wenecji. Jamiołkowska co pewien czas komentuje doniesienia dotyczące jej związku. Martyniuk robi to znacznie rzadziej. Na Instagramie kobiety możemy zaobserwować kilka ujęć z włoskiego wypadu. Nie mogą narzekać na brak atrakcji. Narzeczona Martyniuka pokazała na InstaStories malowniczy krajobraz, wybitną architekturę i lokalne przysmaki, na które pokusiła się razem z partnerem.

Z racji trwającego w Wenecji karnawału para postanowiła dołączyć do zabawy. Na zdjęciach widzimy zakochanych w charakterystycznych maskach.

Dużo mówi się także o ślubie pary. Narzeczona Martyniuka wyznała "Twojemu Imperium", co sądzi na temat wesela.

Impreza weselna nie jest dla nas priorytetem. O wiele ważniejsze jest świadome przyrzeczenie i życie, które jest po nim. Ale nawet jeśli… ja pracuję, do tego zawsze mogę liczyć na wsparcie moich rodziców: czy to duchowe, czy materialne, za co jestem im ogromnie wdzięczna. Pochodzę z rodziny adwokacko-medycznej i zostały mi wpojone takie wartości, jak odpowiedzialność za siebie czy bliską osobę.

Wygląda na to, że młodzi jakoś sobie poradzą.

