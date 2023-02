Jen Shash jest bohaterką popularnej w Stanach Zjednoczonych serii "Real Housewives of Salt Like City". W programie pokazywane jest nieprzyzwoicie luksusowe życie milionerek. Drogie samochody, wakacje w najpiękniejszych zakątkach ziemi, wielkie wille i dostępna na każde zawołanie służba to dla bohaterek tego reality show codzienność. Ta rzeczywistość brutalnie zmieni się dla Shash, która właśnie zgłosiła się do więzienia i najbliższe sześć i pół roku spędzi za kratami.

Jen Shash najbliższe lata spędzi za kratami. Milionerka może zapomnieć o luksusach. W więzieniu panują surowe zasady

Jen Shash właśnie ogłosiła na Instagramie, że oddaje się w ręce wymiaru sprawiedliwości, aby odbyć zasłużoną karę. W 2022 roku 49-latka przyznała się do wyłudzania pieniędzy w telemarketingu od tysięcy osób, szczególnie starszych. Jak sama przyznała pobyt w więzieniu, to "cena, którą musi zapłacić za podjęte decyzje". Kobieta jest świadoma, że zraniła wielu ludzi i podczas odbywania kary zamierza starać się o ich przebaczenie. Oficjalnie pożegnała się też z ukochanymi mediami społecznościowymi, gdzie do tej pory radośnie epatowała bogactwem. Jak donosi portal tmz.com kobieta musi przygotować się na naprawdę surowe warunki, które diametralnie odbiegają od tego, jak do tej pory żyła.

Więzienny dryl zaczyna się już o szóstej rano podczas brutalnej pobudki. Wszystkie obowiązki, które do tej pory wykonywała za Shash służba, takie jak m.in. utrzymywanie porządku, wynoszenie śmieci i mycie podłogi, teraz będzie musiała zrobić sama. W więzieniu nie będzie też czasu na odpoczywanie, bo kobieta musi podjąć pracę albo w więziennej kantynie, albo w więziennej fabryce.

Zmiany obejmą także jej wygląd. Przez najbliższe sześć i pół roku Jen Shash musi się pożegnać z obwieszaniem się drogą biżuterią i diamentami. Przepisy więzienne pozwalają jedynie na noszenie obrączki i medalika, ale żadna z rzeczy nie może przekroczyć wartości 100 dolarów. Shash do tej pory przyzwyczajona była do swobody i przestrzeni w ogromnych posiadłościach, ale jej świat nagle się skurczy. Kobieta musi spać na łóżku piętrowym, które będzie dzielić z koleżanką z celi. Bohaterka programu "Real Housewives of Salt Like City" będzie miała też ograniczony dostęp do jedzenia i przyborów toaletowych. Przed oddaniem się w ręce wymiaru sprawiedliwości kobieta wytatuowała na prawym przedramieniu imiona męża i synów.

