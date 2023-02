76-latka i 19-latek spodziewają się dziecka? Prawda okazała się zupełnie inna

Milina Gatta oraz Giuseppe d'Anna są dobrze znani na TikToku. Para regularnie dodaje filmiki, na których okazuje sobie miłość. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie wiek pary. Jak twierdzą, ogromna różnica, która wynosi 57 lat, nie była przeszkodą w zbudowaniu związku. Na mediach społecznościowych ogłosili zaręczyny, następnie przyznali, że oczekują potomstwa, planowali również zdradzić płeć dziecka. W końcu zdecydowali się wyznać prawdę.

76-letnia Milina i 19-letni Giuseppe będą mieli dziecko?

Związek Miliny i Giuseppe wywołał duże kontrowersje. Użytkownicy TikToka krytykowali parę. Pojawiły się także głosy, że nastolatek jest z kobietą ze względu na pieniądze. Jakiś czas temu w mediach społecznościowych pojawił się filmik zaręczynowy 76-latki i 19-latka.

Już wtedy użytkownicy wyrazili oburzenie. To, co stało się później, jeszcze bardziej zdziwiło obserwatorów pary. Milina i Giuseppe wyznali, że spodziewają się dziecka! Udostępnili filmik, z którego można wywnioskować, że nie mogą się doczekać, aby dowiedzieć się jakiej płci będzie ich pociecha. Filmik zdobył ponad dziesięć milionów polubień. Użytkownicy nie szczędzili słów krytyki.

Miłość od pierwszego przelewu.

To żart, prawda?

Babcia się dowiaduje, czy będzie prawnuczek, czy prawnuczka, tak?

To tylko niektóre z komentarzy. Większość sugerowała, że "związek" jest stworzony dla większej oglądalności. Inni twierdzili, że ciąża w tym wieku jest niebezpieczna. Znalazły się również komentarze z gratulacjami. Mimo to, po tym filmiku, stosunek użytkowników do pary był coraz gorszy.

Para oszukała wszystkich

Prawda w końcu musiała wyjść na jaw. Jak się okazało, wiele osób na TikToku miało rację. Związek 76-latki i 19-latka nie był prawdziwy. Milina i Giuseppe to tak naprawdę babcia i wnuczek, którzy postanowili "zadrwić" ze swoich widzów. Jak przyznał nastolatek w rozmowie dla portalu "Fanpage", czułość, którą okazuje swojej babci, nie ma nic wspólnego z romantyczną miłością.

(...) Mieszkamy razem, jest wdową, więc próbuję obdarzyć ją tym uczuciem, którego mój dziadek nie może jej już dać, a ja jako wnuk – tak. Te pocałunki, które sobie dajemy, to znak przywiązania, jaki w naszych stronach używany jest przez krewnych, nic więcej - powiedział Giuseppe w wywiadzie.

19-latek podkreślił także, że niewiele osób pytało, co tak naprawdę łączy go ze starszą panią. Tylko jeden z dziennikarzy z Portugalii odważył się zadać to pytanie. Dodał też, że nie spodziewał się, że ich relacja osiągnie aż taki rozgłos w mediach społecznościowych.

Oczywiste jest, że Milina i Giuseppe nie spodziewają się dziecka, tak jak donosiło wiele portali. Nastolatek za to zdradził, że aktualnie spotyka się z dziewczyną w swoim wieku. Co sądzicie o czułej relacji babci z wnukiem?

