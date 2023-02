Viki Gabor ma dopiero 15 lat, a na koncie już wiele sukcesów. Była finalistką drugiej edycji uwielbianego przez widzów programu "The Voice Kids". Później pojechała podbijać świat. W 2019 roku wygrała Konkurs Piosenki Eurowizji Junior. Od tamtej pory jej kariera muzyczna znacznie przyśpieszyła. Piosenkarka zdążyła już wydać dwa albumy studyjne "Getaway (Into My Imagination)" oraz "ID". Teraz ma szansę zadebiutować w nowym serialu dokumentalnym.

REKLAMA

Zobacz wideo Viki Gabor radzi Sarze Egwu-James, jak wygrać Eurowizję Junior

Fani komentowali brzuch Viki Gabor. W sieci zawrzało. Stanowcza reakcja gwiazdy

TVP szykuje nowy dokument. Jako pierwsza zadebiutuje w nim Viki Gabor

Jak podaje portal Wirtualnemedia.pl. "Viki Gabor. Mój świat" będzie jedną z wiosennych nowości Telewizji Polskiej . Serial dokumentalny już niedługo ma się pojawić na platformie VOD TVP. W trakcie jednego z branżowych eventów Viki Gabor uchyliła rąbka tajemnicy i zdradziła, że kamery towarzyszą jej już od listopada ubiegłego roku. W serialu dokumentalnym widzowie będą mieli okazję zobaczyć, jak wygląda życie nastolatki. Mają zostać ukazane momenty codziennych obowiązków, przygotowań do nagrania kolejnej płyty oraz nauki do egzaminu ósmoklasisty.

Opowieść o młodej, wschodzącej gwieździe zostanie wzbogacona nieznanymi wcześniej faktami z dziecięcych lat wokalistki. Pojawią się również rozmowy z członkami rodziny. Oprócz tego zostaną pokazane wywiady z menadżerami oraz osobami, które od lat z nią współpracują. Z kolei w ostatnim odcinku serii będziemy mogli zobaczyć ekskluzywny koncert artystki.

Viki Gabor uwielbia mocny makijaż. Tym razem uwagę fanów zwróciły jej dłonie

To dopiero początek. Telewizja Polska ma już w planach kolejne tego typu dokumenty, ponieważ takie treści cieszą się sporą oglądalnością i zainteresowaniem w sieci. Jak dowiedział się portal Wirtualnemedia.pl serial "Viki Gabor. Mój świat" będzie dostępny na platformie VOD TVP od 17 kwietnia. Zamierzacie obejrzeć?