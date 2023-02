Andrzej Duda odwiedził Londyn. Prezydent odbył spotkanie z premierem Wielkiej Brytanii Rishim Sunakiem oraz królem Karolem III. Zazwyczaj w takich momentach towarzyszy mu małżonka, Agata Duda. Wzrok przyciągają szczególnie jej stylizacje. Jej gust modowy jest podobny do stylu królowej Camilli. W związku z tym znany projektant mody porównał obie kobiety i zadecydował, która może się pochwalić lepszymi stylizacjami.

REKLAMA

Zobacz wideo Joanna Przetakiewicz ocenia stylizacje gwiazd sprzed lat

Stylizacje Agaty Dudy i królowej Camilli

Styl Agaty Dudy był wielokrotnie doceniany przez polskich krytyków mody. W 2019 roku wątek Pierwszej Damy pojawił się w artykule dla "The Independent", w którym pozytywnie oceniono jej ubiór. Żona Andrzeja Dudy wielokrotnie wybierała sukienki od znanych polskich projektantów, takich jak Dorota Goldpoint czy Władysława Frączek. Długie, ciekawe suknie i stonowane kolory to jej znak rozpoznawczy. Królowa Camilla gustuje w podobnych kreacjach. Często stawia na kolorowe suknie, płaszcze i cekiny. Potrafi wybrać odpowiednią stylizację do okazji. Obie kobiety z pewnością łączy upodobanie do podobnych fasonów. "Super Express" zapytał eksperta mody o opinię i werdykt, która z pań lepiej się ubiera.

Projektant zdradza, która z kobiet ma lepszy styl

Agata Duda i królowa Camilla występują u boku swoich mężów. Jak przystało na pierwszą damę i królową małżonkę, muszą się prezentować w elegancki sposób. Znany projektant modowy Daniel Jacob Dali zdradził, która z kobiet ma lepszy styl. Stylista przyjrzał się detalom wyglądu obu pań.

(...) Obie panie są eleganckie, a ich stylizacje to często modne kolory w danym sezonie, droga biżuteria czy ekskluzywne obuwie. I choć można by było jasno stwierdzić, że przy tak wielkim bogactwie na tronie królewskim Camilla będzie wyglądać lepiej niż nasza polska pierwsza dama, to jednak trzeba wziąć pod uwagę bardzo istotny fakt: Agata Duda ma absolutnie własny styl, który wyraża za każdym razem, kiedy coś na siebie zakłada.

Niebanalne stylizacje Agaty Dudy zdecydowanie trafiają w gusta krytyków modowych. Chociaż królowa Camilla również ma dobry styl, Dali stwierdził, że za bardzo inspiruje się księżną Dianą.

Natomiast Camilla od zawsze próbuje naśladować tragicznie zmarłą księżną Dianę. Nie ma własnego stylu, a wszystko jest powielaniem klasy, która nigdy nie należała i należeć do niej nie będzie. Żona prezydenta Dudy nie kopiuje nikogo i chociaż czasami jej stroje są skromniejsze niż Camilli, to jednak jej należy się korona dobrego stylu - twierdzi Daniel Jacob Dali.

Co sądzicie o opinii projektanta mody?

ZOBACZ WIĘCEJ: Camilla wybrała koronę z recyklingu. Zostanie jednak przerobiona, a zmiany szacowane są na 50 milionów funtów