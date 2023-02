Michel Moran przekazał właśnie radosną nowinę. Spójrzcie na napis na koszulce

Michel Moran ma już dwoję wnuków - to dzieci jego córki. Teraz jednak okazało się, że powiększy się również rodzina syna. Juror programów "MasterChef" i "MasterChef Junior"oznaczył Andreę pod zdjęciem.

Michel Moran zostanie dziadkiem. Patrzcie na napis na koszulce

Michel Moran od wielu lat jest szczęśliwym mężem Polki Haliny Moran. Przed przeprowadzką do Polski kucharz był już wcześniej żonaty, a z tego związku doczekał się dwójki dzieci - syna Andrea i córki Solene, które na stałe mieszkają we Francji. Z tego powodu Michel Moran nie widuje się z nimi często, jednak zapewne nie mogłoby go zabraknąć przy ważnych wydarzeniach w życiu swoich pociech. We wrześniu 2022 roku juror programów kulinarnych wybrał się do położonej w pobliżu granicy ze Szwajcarią francuskiej miejscowości Annecy, gdzie odbył się ślub córki.

Teraz ma kolejną okazję do świętowania. Czeka na wnuka.

Mam dla was nowinę! Ciekawe, czy zgadniecie. Wszystko jest na zdjęciu. Jestem mega szczęśliwy #surprise #happyman #familytime

Na zdjęciu widzimy uśmiechniętego Morana. Na koszulce ma napisane: Grandpa, July 2023 [dziadek, lipiec 2023 - przyp. red.]. To może wskazywać, że kolejny wnuk restauratora pojawi się na świecie za około pięć miesięcy.

Znajomi i fani gratulują

W komentarzach posypały się miłe słowa. Jurorka programów "MasterChef" i "MasterChef Junior" Anna Stermach napisała:

Ogromne gratulacje! Wspaniałego czasu dla was.

Fani również składali gratulacje:

Gratulacje dla dziadka, ale też i dla rodziców. To szczęście ogromne.

Będziesz dziadkiem! Gratulację!

I my gratulujemy!