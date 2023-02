Sukces nominowanej do Oscara "Zimnej wojny" spowodował, że Joanna Kulig awansowała do grona najbardziej docenianych polskich aktorek. O jej talencie może się teraz przekonać cały filmowy świat. Tym razem polska aktorka pojawiła się na 73. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie. U boku takich gwiazd kina jak Anne Hathaway i Marisy Tomei promowała tam komedię "She Came to Me". My zwróciliśmy uwagę na jej stylizację. Kulig postawiła na total look od Chanel.

Joanna Kulig w tweedowym komplecie od Chanel. Zadała szyku na Berlinale

Joanna Kulig pokazała się w stylizacji w iście paryskim stylu. Aktorka miała na sobie biały komplet, który zestawiła z klasycznymi czarnymi szpilkami i prostym topem. Całość dopełniły okazałe kolczyki i ciemne paznokcie. Zdolna Polka prezentowała się naprawdę światowo.

Joanna Kulig Fot. Christopher Tamcke/Shutterstock

Podczas tegorocznego Berlinale o statuetkę Złotego Niedźwiedzia powalczy 18 filmów. Niestety, w stawce po raz kolejny nie ma żadnej polskiej produkcji. Dyrektorzy festiwalu postawili w tym roku na różnorodność i odkrywanie nowych talentów, stąd w konkursie brakuje również filmów słynnych reżyserów.

Film "She Came to Me" opowiada o parze nastolatków, którzy wierzą, że ich związek może trwać do grobowej deski, o kompozytorze, który szuka inspiracji, a także kobiecie, która z pozoru ma już wszystko, ale w najmniej oczekiwanym momencie spotyka miłość na swojej drodze. Uroczysta premiera filmu odbędzie się 16 lutego, podczas otwarcia Berlinale.

