Lara Gessler jest, tak jak mama, pasjonatką gotowania. Córka słynnej restauratorki specjalizuje się jednak w cukiernictwie. Jest współwłaścicielką popularnego warszawskiego lokalu "Słodki Słony". Wydała także dwie książki ze swoimi przepisami. W życiu prywatnym celebrytka jest żoną i mamą dwójki dzieci. Czteroosobowa rodzina mieszka w przestronnym mieszkaniu na Mokotowie.

Mieszkanie Lary Gessler jest bardzo przytulne. Dużo zieleni

Salon

Salon w mieszkaniu Lary Gessler jest bardzo przytulny. Uwagę zwraca piękna drewniana podłoga. Centralnym punktem pomieszczenia jest duża beżowa sofa, przy której stoi designerski okrągły stolik kawowy. Celebrytka dużą uwagę przywiązuje też do detali i dodatków - kolorowy obraz, dywan w stylu boho i rośliny nadają wnętrzu charakteru. Ciekawym rozwiązaniem jest też poduszka-pufa.

Kuchnia

Kuchnia to pomieszczenie, w którym cała rodzina spędza mnóstwo czasu. Jest ona połączona z jadalnią. Celebrytka połączyła drewniane fronty szafek z jasnymi blatami. Ze względu na ogromne okna we wnętrzu jest sporo naturalnego światła. Duży stół, wokół którego ustawiono wiklinowe krzesła, stanowi idealne miejsce do wspólnych posiłków i spotkań z przyjaciółmi.

Sypialnia

Sypialnia Lary Gessler urządzona jest bardzo minimalistycznie. Wzrok przyciąga głównie drewniana półka z mnóstwem książek, zawieszona tuż nad łóżkiem. Charakteru dodają wnętrzu liczne dodatki, wazony świeczniki i lampki. W całym mieszkaniu celebrytki nie brakuje też bukietów świeżych kwiatów.

Taras

Lara Gessler jest też szczęśliwą posiadaczką tarasu. Balkon wyłożony jest eleganckimi ciemnymi deskami. Dużo miejsca zajmują też rośliny, które tworzą iluzję "miejskiej dżungli". Celebrytka zdecydowała się na minimalistyczne meble, które nie odwracają uwagi od wszechobecnej zieleni. Ułożyła też na ziemi wygodne poduszki.

Jak wam się podoba mieszkanie Lary Gessler? Więcej zdjęć znajdziecie w naszej galerii na górze strony.