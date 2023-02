W tegorocznej odsłonie Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Berlinale można było podziwiać premierowy pokaz filmu "She came to me". Nie zabrakło polskiego akcentu. Joanna Kulig zagrała u boku amerykańskich gwiazd, takich jak Anne Hathaway czy Peter Dinklage. Na premierze cała obsada zaprezentowała wyjątkowe wieczorowe kreacje.

Stylizacje gwiazd na 73. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Berlinale

Na premierę filmu Joanna Kulig zdecydowała się na czarną, lejącą koszulę, dopełnioną długą, cekinową spódnicą w kształcie litery A. Strój uzupełniła klasycznymi, czarnymi szpilkami od Chanel. Aktorka postawiła również na mocny makijaż i rozpuszczone włosy. Nie sposób nie zauważyć, że Kulig pokochała ubrania francuskiego domu mody. Na wcześniejszej konferencji prasowej wybrała biały komplet od Chanel z kolekcji Resort 2023. Zdaniem internautów, to wieczorny zestaw bardziej podkreślił jej urodę.

Z kolei Anne Hathaway pokazała się w nietypowej, "nagiej sukience". Sukienkę aktorki pochodziła z kolekcji Valentino haute couture. Miała imitować gołą skórę, z dodatkiem czarnych kokardek na całej kreacji. Stylizacja została dopełniona długimi, skórzanymi rękawiczkami, a także czarnymi czółenkami. Obie aktorki wywołały wrażenie na czerwonym dywanie.

Obsada filmu 'She came to me' na Berlinale fot. https://www.instagram.com/joannakulig_official/

Premiera filmu "She came to me"

Premierowy film został wyreżyserowany przez Rebeccę Miller. Akcja filmu rozgrywa się w Nowym Jorku. Przedstawia opowieść trzech historii miłosnych. Wśród nich jest kompozytor Steven Lauddem (grany przez Petera Dinklage), który doświadcza blokady twórczej i nie może ukończyć opery, które będzie dla niego kluczem do powrotu na scenę. Żona Patricia (grana przez Anne Hathaway), była terapeutka, chce pomóc mu w znalezieniu inspiracji. Joanna Kulig jest odtwórczynią roli Magdaleny, sprzątaczki z Polski. W obsadzie pojawili się także Marisa Tomei i Brian d'Arcy James.

W Konkursie Głównym bierze udział 18 filmów. W tym roku ponownie nie zobaczymy polskich propozycji. Dyrektorzy festiwalu postawili na różnorodność w kontekście formy. O tym, do kogo trafi główna nagroda, czyli Złoty Niedźwiedź, zadecyduje jury pod przewodnictwem aktorki Kristen Stewart. Zwycięstwo zostanie ogłoszone już 25 lutego.

