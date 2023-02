16 lutego na Woronicza rozpoczęła się wiosenna ramówka stacji TVP. Prezentacja nowej linii programowej to wielkie wydarzenie. Jakiś czas temu Polsat przedstawił wiosenną ofertę, która powstała przy pomocy nowego dyrektora programowego Edwarda Miszczaka. Wtedy zjawił się również tłum gwiazd, których stylizacje możecie zobaczyć TUTAJ. Wiemy także, co będziemy mogli oglądać w TVN. Teraz przyszła pora na TVP. Kto olśnił na czerwonym dywanie?

TVP zaprezentowała wiosenną ramówkę. Na czerwonym dywanie tłum gwiazd

Na czerwonym dywanie brylowały gwiazdy. Zjawiła się np. Kaja Paschalska, która od dziecka gra w "Klanie". Aktorka postawiła na luźną stylizację, złożoną z błyszczącego topu oraz szerokich spodni. Całość dopełnił oversizovy płaszcz. Nie była to jednak zbyt udany zestaw.

TVP zaprezentowała wiosenną ramówkę. Na czerwonym dywanie tłum gwiazd Fot. Kapif

Gwiazdą stacji została Sandra Kubicka, która poprowadzi nowy program "Love me or leave me - Kochaj albo rzuć", który trafi na platformę VOD. Modelka postawiła na czerwoną stylizację, którą dopełniły pasujące do całości eleganckie rękawiczki.

TVP zaprezentowała wiosenną ramówkę. Na czerwonym dywanie tłum gwiazd Fot. Kapif

Nie mogło zabraknąć również Macieja Kurzajewskiego, który zdecydował się na szary garnitur. Na imprezie zjawiły się także inne gwiazdy, w tym m.in. Viki Gabor, Sebatian Karpiel-Bułecka czy Magdalena Ogórek. Jak wyglądały? Zajrzyjcie do naszej galerii na górze strony. Która z gwiazd wyglądała najlepiej?