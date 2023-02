Anna Popek to polska dziennikarka z dużym stażem. Jest związana z rządową telewizją od ponad 20 lat. Zaczynała od TVP w Katowicach i Wrocławiu, a następnie przeniosła się do TVP 2. Była również rzecznikiem prasowym. Jak natomiast prezenterka wyglądała na konferencji ramówkowej swojej stacji?

Anna Popek niczym królowa śniegu na konferencji TVP

Wiele osób nie może nadziwić się, jak Anna Popek utrzymuje taki wygląd mając 54 lata. Blisko 60 tys. osób śledzi jej codzienność na Instagramie, gdzie gwiazda dzieli się momentami z pracy, treningów czy podróży. Dziennikarka nie ukrywa, że dba o sport i dietę na co dzień. W Tłusty Czwartek czekała ją oprócz porannego programu ramówka TVP, więc zjadła tylko pół pączka, by mieć płaski brzuch do sukienki i ruszyła na czerwony dywan. Na swoim Instagramie podzieliła się z fanami apetycznym zdjęciem.

Pół pączka chyba mi nie zaszkodzi? Dobrego Tłustego czwartku!

Popek założyła na ramówkę białą sukienkę odsłaniającą całą nogę. Elementy ze złotej siatki idealnie przełamały monochromatyczność tej kreacji. Do tego prezenterka postawiła na szpilki i wyprostowane włosy. Co sądzicie o tym wydaniu?

