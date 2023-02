U Meghan Markle i księcia Harry'ego znowu kłopoty. Przyrodnia siostra Meghan Markle, Samantha, wniosła ostatnio pozew o zniesławienie. Żona księcia Harry'ego może mieć spore problemy przez słowa, które padły w wywiadzie u Oprah Winfrey w 2021 roku. 58-letnia Samantha Markle, która cierpi na stwardnienie rozsiane i porusza się na wózku inwalidzkim, domaga się 60 tys. funtów odszkodowania za - jak twierdzi - oczernianie przez siostrę. Kobieta uważa, że podczas rozmowy u Oprah Meghan "rozpowszechniała fałszywe i złośliwe kłamstwa" i naraziła ją na "upokorzenie, wstyd i nienawiść na skalę światową". Najbardziej zabolało ją, że żona księcia twierdzi, że dorastała jako jedynaczka.

Prawnik Meghan Markle reaguje na zarzuty Samanthy Markle

Prawnik Meghan Markle, Michael Kump, miał podczas jednego z ostatnich przesłuchań odnieść się do sprawy. Kump podkreślił, że żona księcia Harry'ego nie rości sobie prawa do bycia jedynym dzieckiem Thomasa Markle. Używając w wywiadzie określenia "jedynaczka", wyraziła jedynie subiektywne odczucia, które towarzyszyły jej, kiedy była dzieckiem.

Ona nigdy nie powiedziała "jestem jedynym dzieckiem i nie mam żadnego rodzeństwa". Jedyne, co zrobiła, to opisała w ten sposób własne doświadczenie dorastania. Takie odczucia są całkowicie subiektywne i nie da się stwierdzić, czy są prawdą, czy kłamstwem - powiedział Michael Kump, jak donosi mirror.co.uk.

Prawnik podkreślił, że nie wolno w tej sprawie pomijać całego kontekstu, w jakim to słowo zostało wypowiedziane. Podczas spotkania z Oprah Meghan Markle była w drugiej ciąży i duża część rozmowy dotyczyła dzieciństwa. Żona Księcia Harry'ego podkreśliła, że cieszy się, że Archie będzie miał rodzeństwo, bo sama dorastała jako "jedynaczka".

Dorastałam jako jedynaczka, którą znają wszyscy, którzy dorastali wokół mnie. Szkoda, że nie mam rodzeństwa. Chciałbym mieć rodzeństwo. Dlatego tak się cieszę, że jestem w ciąży, żeby Archie miał kogoś - powiedziała u Oprah.

Zespół prawników Meghan Markle już wcześniej zgłosił odpowiednie wyjaśnienia wobec tego zarzutu.

To postrzeganie jest z natury niefalsyfikowalne. Trudno wyobrazić sobie bardziej osobiste i subiektywne odczucie niż to, jak postrzegamy własne dzieciństwo. Odpowiedź Meghan, że "dorastała jako jedynaczka ", najwyraźniej nie miała być stwierdzeniem obiektywnego faktu, że nie ma genetycznego rodzeństwa ani przyrodniego rodzeństwa. Był to raczej podręcznikowy przykład subiektywnej wypowiedzi na temat tego, jak dana osoba myśli o swoim dzieciństwie - czytamy w oświadczeniu prawników Meghan Markle w odpowiedzi na oskarżenia Samanthy Markle.

Co jeszcze Samantha Markle zarzuca przyrodniej siostrze? Więcej przeczytacie TUTAJ.

Prawnik Samanthy Markle podkreślił, że taka informacja pojawia się nie tylko w wywiadzie u Oprah, ale też w książce "Finding Freedom" czyli biografii książęcej pary. Prawnik zarzucił więc Meghan Markle publikację nieprawdziwych informacji. Sędzina powołana do sprawy uważa, że ta kwestia może być problematyczna, biorąc pod uwagę prawo na Florydzie. Trudno mówić o Meghan Markle jako o osobie odpowiedzialnej za publikacje "zniesławiających twierdzeń", skoro nie jest nawet autorką książki. Przypomnijmy, że autorami są Omid Scobie and Carolyn Durand. Aby sprawa mogła przejść do kolejnego etapu, Meghan Markle i książę Harry będą musieli zostać przesłuchani przez prawników Samanthy. Złożenie zeznań ma odbyć się w lipcu 2023 roku.

