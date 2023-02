Jej noga waży ponad 45 kilogramów! Hejterzy mają dla niej "radę". Straszne

Mahogany Geter zmaga się z obrzękiem limfatycznym, zwanym słoniowacizną. Choroba polega na zbieraniu się nadmiaru płynu w tkankach, przez blokadę naczyń limfatycznych. Zazwyczaj schorzenie dotyka jednej kończyny. Słoniowacizna jest nieuleczalna, ale można kontrolować przebieg choroby przez odpowiednią rehabilitację. Jedna noga Mahogany waży już ponad 45 kilogramów. Przez chorobę czytała o sobie wstrząsające komentarze.

Walka z chorobą i droga do samoakceptacji

Choroba Mahogany ujawniła się tuż po narodzinach. Lekarze zauważyli, że jedna z nóg jest nieco większa. Diagnoza została postawiona od razu. Chociaż schorzenia nie dało się zastopować, influencerka od najmłodszych lat starał się je złagodzić fizjoterapią i drenażem limfatycznym. Jak przyznała, w dzieciństwie czuła się "przeklęta przez Boga". W szkole była wyśmiewana przez rówieśników.

Powiedziano mi, że diabeł dał mi tę chorobę - wyznała Mahogany.

Hejt sprawił, że przez lata ukrywała swoją przypadłość i bała się wychodzić na zewnątrz w ubraniach odsłaniających ciało. W wywiadzie dla "Today Show" przyznała, że ciągle czuła na sobie spojrzenia innych ludzi. Mahogany udzielała się także w mediach społecznościowych, gdzie niektórzy użytkownicy doradzali jej amputację. Przez to wszystko samoocena kobiety była na niskim poziomie. Wszystko zmieniło się, gdy otrzymała propozycję profesjonalnej sesji zdjęciowej.

Mahogany Geter robi karierę w modelingu

Mahogany za namową rodziny postanowiła wziąć udział w sesji. Jak się okazało, była to dla niej idealna droga do samoakceptacji. Geter przyznała, że czasy, w których przejmowała się opinią innych, już dawno minęły. Influencerka podkreśla, że w końcu czuje się piękna. Mahogany regularnie bierze udział w profesjonalnych sesjach, gdzie pokazuje swoje ciało. Zdjęcia publikuje na profilu w mediach społecznościowych. Promuje ciałopozytywność i nawołuje obserwatorów do normalizowania każdego typu sylwetki. Na Instagramie wspiera ją prawie 30 tysięcy użytkowników.

Dziś wierzę, że jestem piękna i dumna z tego, co potrafi moje ciało - mówi w mediach społecznościowych.

Jak wam się podobają profesjonalne zdjęcia Mahogany?

